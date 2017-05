Der Unisee ist an warmen Tagen ein beliebtes Badegewässer. (studio b bremen)

Wer in diesen Tagen in den Unisee springen möchte, wird es sich vor Ort vielleicht doch noch mal überlegen. An einigen Stellen haben sich Algen breit gemacht. Ein Leser des WESER-KURIER hat sich daher an die Behörden gewandt und fragt: Handelt es sich um Grünalgen oder um Blaualgen?

Diese Unterscheidung ist wichtig. Während von Grünalgen für den Menschen keine Gefahr ausgeht, können die als Blaualgen bezeichneten Cyanobakterien unangenehme Hautreizungen hervorrufen. Wer die Bakterien verschluckt, kann in der Folge unter Übelkeit und Erbrechen leiden.

Laut Umweltbehörde sind es Grünalgen

So weit ist es nach Auskunft der Umweltbehörde aber noch nicht. „Wir gehen davon aus, dass es sich im Unisee um komplett harmlose Grünalgen handelt“, sagte ein Sprecher. Der Grund könnten die erhöhte Sonneneinstrahlung und der Anstieg der Temperaturen sein – gute Bedingungen für die Algenblüte.

Nach Auskunft des Sprechers konnten Behördenmitarbeiter im Bereich des Badestrandes bislang keine Algen feststellen. Sie wollten die Begehung aber noch einmal wiederholen und auch die Wasserqualität prüfen.

Normalerweise werde der Unisee einmal in der Woche kontrolliert. In der Badesaison werde der Takt erhöht, dann sehe man sich das Wasser zweimal wöchentlich an, so der Sprecher. Sollten dabei Blaualgen festgestellt werden, würde der See für den Badebetrieb gesperrt und dies mithilfe von Schildern verdeutlicht.