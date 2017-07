„Der Täter hat den Tod der Polizisten bewusst in Kauf genommen.“ Wilhelm Hinners (CDU) (Christina Kuhaupt)

Nach dem Angriff auf Polizisten am Breitenweg sitzt der Haupttäter nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Bremen hatte am Montag einen Haftantrag beim Amtsgericht gestellt. Dieser Antrag wegen gefährlicher Körperverletzung sei nun erlassen worden, teilte eine Sprecherin am Dienstagmorgen mit. Der Haftgrund sei Wiederholungsgefahr.

Am Sonntag hatte der 21-Jährige einem Beamten mit voller Wucht gegen den Kopf getreten. Gegen 8 Uhr waren die Polizisten am Sonntag zu einer Schlägerei vor einem Schnellrestaurant an der Kreuzung zur Bahnhofstraße gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte zunächst ein 22-jähriger Mann beim Eintreffen der Beamten versucht, einen Polizisten zu schlagen. Daraufhin überwältigten ihn die Einsatzkräfte und brachten ihn zu Boden. Dann habe sich plötzlich der 21-Jährige eingemischt und ebenfalls versucht, die Polizisten anzugreifen.

Polizisten erlitten ein Schädel-Hirn-Trauma

Er sei zunächst etwa 30 Meter weit geflüchtet, habe dann aber Anlauf genommen und einem 34 Jahre alten Polizeibeamten am Boden mit voller Wucht gegen den Kopf getreten. Ein zweiter Polizist sei von einem Angreifer mit der Faust gegen den Kopf geschlagen worden. Die beiden Beamten erlitten ein Schädel-Hirn-Trauma und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der 21-jährige Haupttäter war laut Staatsanwaltschaft schon früher durch gefährliche Körperverletzung auffällig geworden. Angesichts der Brutalität des Angriffs hätten die beiden Beamten „Glück im Unglück“ gehabt, sagte Staatsanwältin Silke Noltensmeier. Die Polizisten konnten das Krankenhaus nach der Behandlung verlassen. „Der Tritt gegen den Kopf wäre aber dazu geeignet gewesen, den Polizisten in Lebensgefahr zu versetzen“, so Noltensmeier.

Der 21-Jährige blieb bis Montagabend in Gewahrsam. Der 22-jährige erste Angreifer durfte das Polizeirevier nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen bereits am Sonntagmorgen verlassen. Auch gegen ihn wird ermittelt. Die Bremer Polizei wird nach dem Vorfall ihre Einsatzkräfte rund um den Hauptbahnhof vorerst nicht aufstocken. „Wir waren auch am Sonntag schnell mit einer starken Gruppe vor Ort“, sagte Sprecher Nils Matthiesen. Man habe die Lage nach dem Angriff der jungen Männer schnell in den Griff bekommen und noch am Tatort mehrere Zeugen befragt.

Schneller, konsequenter und härter bestrafen

Wilhelm Hinners, innenpolitischer Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion, zeigte sich angesichts der Brutalität des Vorfalls schockiert. „Diese Täter sind hochaggressiv und haben keine Hemmungen und Respekt vor nichts und niemanden“, sagte er. „Der Täter hat den Tod der Polizisten bewusst in Kauf genommen. Solchen Exzessen muss unser Rechtsstaat mit voller Härte entgegentreten. Gewalt gegen Polizeibeamte ist auch immer Gewalt gegen unseren Staat. Sie muss deshalb schneller, konsequenter und härter als bisher bestraft werden“, so Hinners.

Dierk Stahl, stellvertretender Vorsitzender der Polizeigewerkschaft GdP, betonte, der bestehende rechtliche Rahmen reiche vollkommen aus – er müsse aber auch voll ausgeschöpft werden. Im Fall der verletzten Polizisten vom Sonntag wünsche er sich nun „ein klares Zeichen der Justiz“.

Mehr zum Thema Gewalt gegen Retter und Polizisten wächst Sie werden beschimpft, bedroht, bespuckt und es kommt zu tätlichen Übergriffen: Für den Leiter der ... mehr »

Die Zahl der Delikte „Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte“ ist nach der Bremer Kriminalstatistik insgesamt rückläufig. Wurden 2015 noch 332 Straftaten erfasst, waren es im vergangenen Jahr 295. Gleichwohl sei die Qualität der Angriffe immer brutaler geworden, sagte Stahl. „Das Ausmaß ist erschreckend“. Besonders die Zahl der schweren Körperverletzungen in Bremen sei bedenkenswert: Sie stieg laut Kriminalstatistik von 1595 Fällen im Jahr 2015 auf 1775 im Jahr 2016. Der mit Abstand am stärksten belastete Ortsteil war die Bahnhofsvorstadt. Die meisten Delikte fanden nach Polizeiangaben an den Wochenenden statt. Die eingesetzten Kräfte berichteten regelmäßig von einem hohen Aggressionspotenzial gegenüber Polizisten.

Bis zum Ende des Jahres testet die Bremer Polizei sogenannte Bodycams. Diese Mini-Kameras werden von ausgewählten Beamte an der Weste getragen, um Einsätze bei Bedarf filmen zu können. Die Bodycams sollen in erster Linie dem Schutz der Beamten dienen und potenziell gewalttätige Menschen abschrecken. „Wir müssen den Probelauf abwarten“, sagte Stahl. Erste Erkenntnisse bestätigten aber die abschreckende Wirkung der Bodycams. Sollte sich dies bewahrheiten, könnten die Kameras künftig auch an der Bremer Diskomeile eingesetzt werden.

(Dieser Artikel wurde am Dienstag um 8.50 Uhr ergänzt.)