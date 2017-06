Unterricht an der Grundschule: Lehrer klagen über zu hohe Belastung. (Imago/ Westend 61)

„Wir schaffen es nicht mehr“ – das ist die Überschrift eines Appells, den der Grundschulverband im Auftrag von 23 Grundschulen in prekärer Lage an Landesregierung und Bürgerschaft richtet. Die Aufgaben und Belastungen für Grundschulen in schwieriger Lage hätten stark zugenommen, betonen die Verfasser. Gemeint sind Schulen in Stadtgebieten, in denen es viel Armut, Arbeitslosigkeit und Kinder mit Sprachförderbedarf gibt.

Hintergrund des Appells sind die derzeit anstehenden Verhandlungen über den Bremer Finanzhaushalt. Es ist nicht der erste Hilferuf von Grundschulen – zuvor gab es bereits zwei Brandbriefe von Grundschulen im Bremer Westen.

Größere Schulklassen

Die Autorinnen des neuen Appells listen verschiedene Belastungen und Forderungen auf. Frauke Brandt, Vorsitzende der Landesgruppe Bremen des Grundschulverbands, hat den Hilferuf der Schulen unterzeichnet, gemeinsam mit Maresi Lassek, der Vorsitzenden des bundesweiten Grundschulverbands.

Brandt ist selbst Leiterin einer Grundschule in schwieriger Lage, nämlich der Grundschule an der Delfter Straße in Huchting. Die Schulklassen seien größer geworden, sagt sie. „Zuletzt wurde die Klassenfrequenz um etwa zehn Prozent aufgestockt, 24 Schüler statt 22 Schüler in einer Klasse sind bei uns inzwischen Standard, und das ist zuviel.“

Problemlagen in den Stadtteilen

Durch Zuwandererkinder, die auf Sprachförderung angewiesen seien, aber auch durch Problemlagen der alteingesessenen Familien in Stadtteilen wie Huchting hätten die Aufgaben für Lehrkräfte an Schulen in schwieriger Lage zugenommen. „Die Lehrkräfte müssen Gespräche mit Eltern führen, mit dem Jugendamt, mit Dolmetschern und mit den Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren, das sind alles Aufgaben, die zusätzlich hinzukommen“, betont Brandt.

Die wichtigste Forderung des Appells sei, die Unterrichtsverpflichtung für Lehrer an Grundschulen in schwieriger Lage abzusenken – um zwei bis drei Stunden pro Woche. Die dadurch frei werdende Arbeitszeit könne dann von Lehrkräften für die zusätzlichen Aufgaben und Absprachen mit anderen Stellen genutzt werden. Erste Reaktionen von Bürgerschaftsabgeordneten, die den Hilferuf der Grundschulen erhielten, habe es inzwischen gegeben, sagt Frauke Brandt: „Unser Appell wurde gehört, uns wurde gesagt, das Thema soll in die Haushaltsberatungen einfließen.“