Bahnen und Busse fahren mit Erfolg. Denn der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) haben erneut steigende Zahlen vermeldet. Mehr Fahrgäste und mehr Einnahmen als im Jahr zuvor stehen in der Bilanz. Bei den Einnahmen ist es ein neuer Rekord: 214,7 Millionen Euro verbucht der VBN, das entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent zum Vorjahr.

Bei den Fahrgastzahlen ist es nur der zweitbeste Wert nach 2014: 173,2 Millionen Gäste nutzen das Angebot 2016, was aber immer noch 0,4 Prozent mehr sind als 2015. Eine mögliche Erhöhung der Ticketpreise wollte VBN-Geschäftsführer Rainer Counen am Dienstagmittag bei der Vorstellung der Bilanz noch nicht konkret bestätigen. Auf die Frage, ob es eine erneute Preiserhöhung geben wird, sagte er nur: „Im September wird es Fahrpreisveränderungen geben.“

Ein leicht positiver Trend

Mit Blick auf die Jahresergebnisse 2016 freute sich Counen über einen leicht positiven Trend. „Busse und Bahnen sind im Nordwesten auf einem guten Kurs.“ Die Zuwächse kommen laut seinen Schilderungen aus unterschiedlichen Quellen, vor allem seien es die Städte. Die größte Steigerung der Fahrgäste gebe es in Oldenburg, wo es eine Steigerung um 14 Prozent gab. In Bremen sind es plus drei Prozent mehr Fahrgäste im VBN, dem Zusammenschluss von 40 regionalen Verkehrsunternehmen.

Der Anstieg der Fahrgastzahlen führte auch zu den genannten Fahrgeldeinnahmen. Allerdings sind die Ticketpreise im VBN am 1. Januar 2017 um durchschnittlich 1,7 Prozent angestiegen. Dadurch zahlten auch die Kunden der Bremer Straßenbahn AG mehr für die Tickets. Der leicht positive Trend bei den Fahrgastzahlen in 2016 setze sich auch in der aktuellen Entwicklung im ersten Quartal 2017 fort, so Counen.

Hört sich alles gut an, aber es geht noch positiver aus Sicht des VBN: In einem bundesweiten Kundenbarometer zum öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) wurden im vergangenen Jahr 26.000 ÖPNV-Kunden in Deutschland und Österreich zur Zufriedenheit mit der Leistung von 49 Verkehrsunternehmen und Verbünden befragt. Der VBN hatte sich daran beteiligt.

„Mit einer Gesamtnote von 2,66 haben wir für den VBN den bislang besten ermittelten Wert für die Gesamtzufriedenheit erhalten“, sagt Counen. Dieser sei damit besser als der ÖPNV-Durchschnitt von 2,83. Im Bereich „Mobile Informationen mit dem Smartphone“ wurde der VBN Spitzenreiter.

Informationen in Echtzeit

Um die Kunden weiterhin zufriedenzustellen, setzt der Verkehrsverbund mehr auf soziale Netzwerke wie Youtube und Facebook oder dynamische Fahrgastinformationsanzeigen, die Auskünfte zum Fahrplan mit Echtzeitdaten geben. Insgesamt 4,5 Millionen Euro wurden investiert, um in Echtzeit über Anzeigen, Internet oder App Informationen zu transportieren. Dazu mussten vor allem die Fahrzeuge umgerüstet werden, um Echtzeitprognosen zu liefern und über Verspätungen zu informieren. Ende 2016 lieferten 17 der 35 VBN-Partnerunternehmen diese Echtzeitdaten.

Dieser digitale Trend lässt sich auch an der Nutzung des Handy-Tickets ablesen. Insgesamt 75.000 Tickets seien darüber an fast 30.000 Kunden verkauft worden. Auch die Zahl der Fahrgäste, die auf Monatstickets im Jahresabo („Mia“) setzen, stieg an: in Bremen um 37 Prozent, in Bremerhaven um drei Prozent. Ein weiterer Schwerpunkt ist laut VBN-Geschäftsführer Counen die Vernetzung mit anderen Regionen und Verbünden. Dadurch soll in Zukunft auch über Verbundgrenzen hinweg für die gesamte Reisekette Informationen und Ticketkauf zur Verfügung stehen.

Es spricht zwar niemand aus, aber klar ist auch, dass bei freien Internetzugängen in öffentlichen Verkehrsmitteln noch Nachbesserungsbedarf besteht. Auf Nachfrage verweist Christof Herr, Geschäftsführer des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, auf die Wlan-Angebote der BSAG sowie in Bremerhaven und Oldenburg.

Vier Städte und sechs Landkreise

Der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr im VBN-Land besteht aus vier Städten und sechs Landkreisen. Diese Mitglieder zahlen in einen Fonds ein, aus dem Gelder ausgeschüttet werden, um den ÖPNV zu fördern. Im Jahr 2016 gab es vom ZVBN 3,97 Millionen Euro für eine Reihe von Verbesserungen. Mit 2,2 Millionen Euro wurde ein Großteil der Mittel für ein besseres Angebot von Regionalbuslinien zur Verfügung gestellt.

Weitere Gelder flossen unter anderem in die Modernisierung von Bahnhofsumfeldern oder Bushaltestellen. Laut ZVBN-Geschäftsführer Christof Herr sind für 2017 rund sieben Millionen bewilligt. Außerdem soll das Liniennetz weiter verbessert werden. Es werde geprüft, ob Regionalbuslinien zu Landesbuslinien aufgewertet werden können, sagte Herr. Insbesondere für die Linie 670 von Worpswede nach Bremen werden derzeit konkrete Überlegungen für weitere Verbesserungen zum Ende des Jahres angestellt.