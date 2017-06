Bürgermeister Carsten Sieling und Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert. (Frank Thomas Koch)

Mehr Geld für Bildung, Sicherheit und Sauberkeit, im Gegenzug werden Gewerbe- und Bettensteuer angehoben. Das sind die wichtigsten Ergebnisse der Haushaltsberatungen, die der Senat am Dienstag abgeschlossen hat. Die Landesregierung hofft, mit diesen Weichenstellungen die nächsten beiden Haushaltsjahre überstehen zu können, bevor sich dann 2020 Bremens Finanzlage durch höhere Zuweisungen aus Berlin durchgreifend bessert.

Bereits am Wochenende war der Senat in Klausur gegangen, um die Etat-Planung für 2018 und 2019 zu konkretisieren. Dabei hatten sich die genannten Ausgabenschwerpunkte bereits abgezeichnet. Am Dienstag nun wurden Beschlüsse gefasst. Den größten Zuwachs verbucht das Bildungsressort von Senatorin Claudia Bogedan (SPD). Für Schulen und Kitas legt der Senat gegenüber dem Planungsstand vom Februar 43 Millionen Euro in 2018 und 53 Millionen in 2019 drauf. Die Mittel sollen vor allem in die frühkindliche Bildung, die Sprachförderung in Kitas sowie die Schulsozialarbeit fließen. Lehrer an Brennpunktschulen sollen entlastet werden. Für Schulneubauten sind jeweils zweistellige Millionenbeträge eingeplant.

Erhöhung von Gewerbe- und Bettensteuer

Was die saubere Stadt angeht, so plant der Senat in 2018/19 unter anderem Ausgaben von jeweils 15 Millionen Euro, um einen Ordnungsdienst aufzubauen, der den Kampf gegen die Vermüllung in den Stadtteilen aufnimmt. Auch Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose sollen in dieses Konzept eingebaut werden. Der inneren Sicherheit soll ein Stellenaufbau beim Landesamt für Verfassungsschutz dienen. „Der Innensenator hat überzeugend dargelegt, dass wir uns bei der Überwachung von Gefährdern an den bundesweiten Standards orientieren müssen“, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bei der Vorstellung der Zahlen im Rathaus. Zusätzliches Geld ist auch für den Ausbau des Online-Angebotes der Verwaltung, für den Ankauf von Gewerbeflächen und die Verbesserung der Hafeninfrastruktur eingeplant. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bekommt Mittel für den Neubau des Feuerwehr-Standortes nahe dem Uni-See oder dem Freibad Horn, Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) Geld für die Bad-Standorte Westbad und Horn.

All das will gegenfinanziert sein, zumal Bremen auf den letzten Metern seines Sanierungspfades die Neuverschuldung weitere abbauen muss. Geplant ist, die Gewerbesteuer und die sogenannte City Tax (Bettensteuer) zu höhen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer soll zeitlich befristet für die Jahre 2018/19 von 460 auf 470 Punkte steigen. Pro Jahr erhofft man sich hierüber Mehreinnahmen von 9 bis 10 Millionen Euro. Die City-Tax soll künftig fünf Prozent vom Übernachtungspreis betragen. Bisher galten je nach Unterkunft feste Sätze von 1 und 3 Euro. Andere Bestandteile der Gegenfinanzierung sind Wechsel auf die Zukunft. So plant Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) für 2019 mit 50 Millionen Euro an konjunkturell bedingten Steuermehreinnahmen. Diese optimistische Annahme sei „vertretbar“, so Linnert, räumte aber ein: „Wenn es nicht die letzten beiden Sanierungsjahre gewesen wären, hätte ich das nicht gemacht.“ Das Finanzressort des Senats stellt in seinen Haushaltsentwurf für die nächsten beiden Jahre zudem jeweils 30 Millionen Euro als sogenannte „globale Minderausgaben“ ein. Das bedeutet: Dieses Geld müssen die Behörden im Vollzug des Haushaltes irgendwie ausschwitzen, zum Beispiel durch das Strecken oder Verschieben von Investitionen. Wo und wie – das weiß noch niemand.

Wie Linnert machte auch Carsten Sieling kein Hehl aus der Tatsache, dass der Haushaltsausgleich 2018/19 ein schwieriges Unterfangen sei. „Das stand von Anfang an fest.“ Man werde aber gegenüber dem Bund auf der letzten Etappe der Haushaltssanierung vertragstreu bleiben – auch um die jährlichen Zinshilfen von 300 Millionen Euro durch den Bund nicht zu gefährden.

Die CDU-Opposition antwortete prompt. Ihr Haushälter Jens Eckhoff ließ kein gutes Haar an den Plänen der Landesregierung. „Dieser Haushalt kann dem Senat schneller als gedacht um die Ohren fliegen“, so Eckhoff. Millionenschwere Haushaltsrisiken wie die ausufernde Kostensteigerung für den Neubau des Klinkums Mitte würden ausgeblendet.