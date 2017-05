(Christina Kuhaupt)

Rund 17 000 Euro haben sich seit Mai vergangenen Jahres in dem Loch angesammelt. Nun holten Karl-Heinz Radisch und Steffen Lehrmann vom DRK sowie Bürgerschaftspräsident Christian Weber (von links) das Geld ans Tageslicht.

Der Ertrag wird der Bahnhofsmission Bremen zugutekommen, berichtet die Bürgerhilfe. Seit zehn Jahren fasziniert „Bremens größte Sammelbüchse“ Tausende Touristen und Passanten. Sie geben Geld für einen guten Zweck und erhalten im Gegenzug dafür ein akustisches Dankeschön der Bremer Stadtmusikanten. Rund 150 000 Euro sind bisher gespendet worden – Geld, das die Bürgerhilfe an Wohlfahrtsorganisationen in Bremen weiterleitet. Wer sich darüber informieren möchte, was von der Stiftung bisher unterstützt wurde, kann das im Internet unter www.bremer-helfen-bremern.de tun.