Ein Gottesdienst im Bremer Dom. In wenigen Jahren könnte es Bremen akut an Pastoren mangeln.

Noch muss keine der 61 Gemeinden der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) auf pastoralen Beistand verzichten. Doch schon jetzt zeichnet sich ein akuter Pastorenmangel ab. Die Pensionswelle türmt sich auf am Horizont, in den nächsten Jahren werden 90 von 136 Geistlichen in Rente gehen. Verstärkt rüstet sich die Landeskirche für den Ernstfall. „Wir versuchen, mit intensiver Nachwuchsgewinnung gegenzusteuern“, sagt Pastor Daniel Kiesche, der Sonderbeauftragte für die Nachwuchsarbeit.

Doch nicht nur die Schaffung seiner Stelle im Dezember 2015 unterstreicht die Bedeutung, die die BEK der Problematik beimisst. Ein weiterer Gradmesser für die kirchliche Charmeoffensive sind die in diesem Jahr erstmals ausgerichteten T-Days, mit denen Jugendliche fürs Theologiestudium gewonnen werden sollen. Ein Novum auch deshalb, weil neben der BEK auch die Landeskirchen Oldenburg und Hannover beteiligt waren.

Bremen ist gegenüber anderen Ländern im Vorteil

Als Arbeitgeber dürfte der Weser-Standort beim Nachwuchs zwar bessere Karten haben als andere Landeskirchen. Denn im Vergleich befindet sich Bremen noch in einer relativ komfortablen Situation. „Als Stadtgebiet haben wir strukturelle Vorteile“, sagt Kiesche. Soll heißen: Kein angehender Pastor muss fürchten, irgendwo in der Provinz zu landen.

Von einem Konkurrenzkampf um theologische Nachwuchskräfte will Kiesche dennoch nichts wissen. Das Motto laute Kooperation, nicht Konkurrenz. „Als norddeutsche Landeskirchen haben wir uns ganz bewusst für die Zusammenarbeit entschieden.“ Daher auch die T-Days als Gemeinschaftsaktion. Kiesche: „Wir wollen unsere Kräfte bündeln, unsere Stärken in eine Waagschale werfen.“

"In Zukunft wird es mehr Teamarbeit geben"

Als klassischer Einzelkämpfer sei der Pastor ein Phänomen der Vergangenheit. „Das Berufsbild ändert sich“, sagt Kiesche. „In Zukunft wird es mehr Teamarbeit geben, mehr Kooperationen im Bereich von Jugend- und Seniorenarbeit.“ Eine weitere Tendenz: Immer mehr Frauen studieren Theologie, unter den Erstsemestern sind es bereits jetzt 60 Prozent. „Der Pfarrberuf wird deutlich weiblicher“, konstatiert Kiesche.

Im Visier hat der 31-Jährige natürlich vor allem jene Jugendlichen, die sich ohnehin schon in die Gemeindearbeit einbringen. Denn das gebe es auch: Jugendliche, die sich inihrer Gemeinde stark engagieren, aber noch gar nicht auf die Idee gekommen seien, ihr freiwilliges Engagement zum Beruf zu machen. Damit nicht genug, lässt sich die BEK zusätzlich auf Berufsmessen wie „Horizon“ blicken oder bei schulischen Berufsfindungstagen.

Als reines Rekrutierungsprogramm will der Kiesche die kirchliche Nachwuchsarbeit indessen nicht verstanden wissen. Vielmehr sieht er die T-Days als ein Angebot unter vielen in der nicht immer einfachen Phase der Berufsfindung. „Es geht auch um einen Klärungsprozess“, sagt Kiesche. Denn das Theologiestudium sei durchaus nicht für jeden das Richtige. Noch immer setze es Sprachkenntnisse im Griechischen, Lateinischen und Hebräischen voraus. Zudem befasse sich das Theologiestudium mit philosophischen und ethischen Fragestellungen.

Landeskirche will keine Gotteshäuser schließen

Nachwuchssorgen kennt auch die Katholische Kirche. „Es gibt einen ziemlich großen Priestermangel“, räumt Pressesprecherin Martina Höhns ein. Doch akuten Handlungsbedarf sieht Höhns nicht. Denn eine Antwort auf den Nachwuchsmangel hat die Kirche schon vor zehn Jahren gefunden. Und diese Antwort ist ebenso schlicht wie wirksam: Vormals 16 Pfarreien im Dechanat Bremenwurden kurzerhand zu fünf pastoralen Räumen zusammengefasst. Statt 16 Pfarrer sind jetzt nur noch fünf im Einsatz, ein Pfarrer versorgt also mehrere Gemeinden. Das tut er allerdings nicht allein, ihm stehen jeweils ein Pastor und hauptamtliche Laien zur Seite, die auch als Seelsorger arbeiten. „Die absolute Zahl der Seelsorger ist also nicht geringer geworden. Nur die Zahl der Priester“, lautet die tröstliche Botschaft von Höhns. Inzwischen seien sogar so viele Menschen wie noch nie in der Seelsorge tätig. „Es gibt jetzt pastorale Teams, die sich aus verschiedenen Berufsgruppen zusammensetzen.“

Womöglich ein Vorbild für die BEK. Zumal Kiesche betont, dass es in der Landeskirche keinerlei Pläne gebe, einzelne Gotteshäuser aufgrund von Pastorenmangel zu schließen. Dahinter steckt eine Botschaft, die sehr nach dem klingt, was bei den Katholiken schon länger erfolgreich praktiziert wird. Kiesche: „Die Zahl der Gemeinden hängt nicht von der Zahl der Pastoren ab.“