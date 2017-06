Besondere Bedürfnisse: In Bremen gibt es vier Krankenhäuser, die eine Abteilung für Geriatrie haben. (dpa)

Wie schneiden die Bremer Kliniken im Vergleich ab, wenn eine Patientin wegen einer Brustkrebs-Erkrankung operiert werden muss? In welchem Krankenhaus ist die Komplikationsrate besonders gering, wenn ein neues Knie- oder Hüftgelenk eingesetzt wird? Oder: Wie hoch ist der Anteil an Kaiserschnitt-Geburten? Solche Qualitätsmerkmale und allgemeine Informationen aus insgesamt 19 Behandlungsgebieten fasst der Bremer Krankenhausspiegel zusammen. Am Donnerstag ist die aktualisierte Version mit Daten aus dem Jahr 2015 veröffentlicht worden.

„Zunächst sind die Ergebnisse nur im Internet verfügbar, wie in den vergangenen Jahren sollen sie aber auch als Broschüre herausgegeben werden“, sagte der Geschäftsführer der Bremer Krankenhausgesellschaft Uwe Zimmer. „Ziel des Krankenhausspiegels ist, dass sich Patienten und Angehörige über das Angebot der Kliniken, aber vor allem über die Qualität der Behandlung informieren können. Der Krankenhausspiegel soll Entscheidungshilfe und Wegweiser sein“, unterstrich Zimmer.

Vier Kliniken mit geriatrischer Fachabteilung

In diesem Jahr ist mit der Altersmedizin eine neue Rubrik dazugekommen. Im kleinsten Bundesland gibt es vier Kliniken mit einer geriatrischen Fachabteilung: die Kliniken Bremen-Ost und Bremen-Nord, das St.-Joseph-Stift und das Klinikum Bremerhaven Reinkenheide. „Die Altersmedizin kümmert sich nicht nur um einzelne typische Erkrankungen, die im Alter auftreten, sondern um den gesamten Menschen“, sagte Thomas Brabant, Chefarzt des Zentrums für Geriatrie und Frührehabilitation im Krankenhaus St. Joseph-Stift in Schwachhausen.

Ziel der Geriatrie sei, die Selbstständigkeit älterer Menschen zu erhalten, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden sowie die Prävention alterstypischer Erkrankungen. Durch die Behandlung auf den geriatrischen Stationen habe sich die Beweglichkeit und Selbstständigkeit aller Patienten verbessert, wie der Krankenhausspiegel zeige, so Brabant.

„Die Krankenhäuser, aber auch die ambulante Gesundheitsversorgung, stehen aufgrund der älter werdenden Bevölkerung in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen“, betonte der Arzt. Bis zum Jahr 2020 werde der Anteil geriatrischer Behandlungen um 32 Prozent steigen, der Anteil mehrfach erkrankter Patienten wachse bis 2025 um 25 Prozent. „Das bedeutet, wie brauchen mehr und vor allem auch auf diese Patientengruppe zugeschnittene Versorgungskapazitäten.“ Vor allem müsse auch die Zusammenarbeit mit ambulanten Pflegediensten und auch Hausärzten deutlich verbessert und ambulante Versorgungsverbünde aufgebaut werden.

Bewegungsangebote für Ältere

Wichtig sei eine wohnortnahe und stadtteilbezogene Struktur als Ergänzung zu den stationären Angeboten. Als Beispiel nannte Brabant Bewegungsangebote, die auf Ältere abgestimmt seien, um auch Stürzen vorzubeugen. „Das ist ein großes Problem, weil sie zu Krankenhausaufenthalten und Pflegebedürftigkeit führen können.“ In Deutschland gebe es jährlich bis zu fünf Millionen Stürze, 250.000 mit Knochenbrüchen, davon 140.000 mit einer Hüftfraktur. Bei einem Schenkelhalsbruch steige die Sterberate auf bis zu 20 Prozent.

Uwe Zimmer ist Geschäftsführer der Bremer Krankenhausgesellschaft. Am Donnerstag stellte er den aktualisierten Bremer Krankenhausspiegel vor. (Frank Thomas Koch)

Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) betonte, dass Bremen an einem Geriatriekonzept arbeite, dass den Aufbau solcher wohnortnaher Versorgungsstrukturen für ältere Menschen im Blick habe. „Auch angesichts der häufig kurzen Liegezeiten im Krankenhaus, muss es ein umfassendes ambulantes Konzept geben. Insbesondere im wohnortnahen ambulanten Bereich wollen wir die geriatrische Versorgung weiter stärken und ausbauen und die Strukturen insgesamt noch besser vernetzen“, sagte die Senatorin.

Es müsse einen anderen Blick auf die Versorgung älterer Menschen geben, es gehe nicht mehr nur um die Akut-Behandlung, gerade Ältere hätten häufig mehrere Erkrankungen. „Da müssen wir schauen, wie Lebensqualität und Selbstbestimmtheit gestärkt werden können. Im Jahr 2030 werden im Land Bremen 80.000 Menschen leben, die über 75 Jahre alt sind“, sagte Quante-Brandt.