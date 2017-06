Der Geschäftsführer des St. Joseph-Stifts, Torsten Jarchow. (Christina Kuhaupt)

Bei der Gesundheitsministerkonferenz, die derzeit in Bremen stattfindet, fordern die Ressortchefs der Länder mehr Geld vom Bund, um den Investitionsstau in den Kliniken zu beheben. „Es gibt einen Antrag der Länder, der darauf basiert, dass der Bund Steuermittel für die Investitionskraft der Krankenhäuser auflegt“, sagt Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD).

„Das wäre auch aus Bremer Sicht eine gute Entscheidung.“ Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) verwies dazu auf die Bundesländer: „Wahr ist, wir haben einen Investitionsstau – und die Länder sind in unserem Gesundheitssystem für Investitionen und Planungen zuständig“, sagte er dem WESER-KURIER am Mittwoch am Rande der Gesundheitsministerkonferenz der Länder in Bremen.

Finanzierungslücke von 2,6 Milliarden Euro

Die Finanzierungslücke ist enorm. Laut Report haben die Krankenhäuser einen jährlichen Investitionsbedarf von 5,4 Milliarden Euro. Die Länder stellten zuletzt aber nur 2,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Es ergibt sich eine Finanzierungslücke von 2,6 Milliarden Euro. In Niedersachsen ist die Lage besonders prekär.

Nach Angaben der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) ist der Investitionsstau auf 93 Millionen Euro gewachsen. „Wir brauchen eine Verdoppelung der Investitionsförderung auf 480 Millionen Euro im Jahr“, fordert NKG-Geschäftsführer Helge Engelke. Niedersachsen habe wie Bremen die Fördermöglichkeiten des Strukturfonds voll ausgeschöpft.

Der 2,7 Milliarden Euro schwere Fördertopf war bei der letzten Klinikreform beschlossen worden, um Krankenhäuser bei der Fusion oder beim Bettenabbau zu unterstützen. Der Report beklagt, dass davon bislang nur eine Milliarde Euro bereitgestellt wurde. Für den Umbau der Krankenhauslandschaft in Deutschland hin zu weniger Häusern mit mehr Spezialisierung bräuchte es zwölf Milliarden Euro.

Minus von 9,7 Millionen Euro

Der kommunale Klinikverbund Gesundheit Nord in Bremen mit den Kliniken Ost, Mitte, Nord und Links der Weser stöhnt unter der Last der Investition in das Klinikum Bremen-Mitte. Sprecherin Karen Matiszick erklärt, dass der Überschuss von rund 13 Millionen Euro im vergangenen Jahr durch die Erweiterung und Modernisierung vollständig aufgezehrt werde.

Der Verbund rechnet daher mit einem Minus von 9,7 Millionen Euro. Das katholische St. Joseph-Stift hingegen schreibt schwarze Zahlen. „Wir sind daran gewöhnt, mit dem Geld auszukommen, das wir von den Krankenkassen bekommen“, erklärt Geschäftsführer Torsten Jarchow, der ein Budget von 85 Millionen Euro zu verwalten hat.

Allerdings beklagt auch Jarchow, dass das Geld vom Land für Investitionen nicht ausreicht. „Wir können nicht warten, bis die Gebäudesubstanz verfällt. Wenn wir für die Patienten attraktiv bleiben wollen, müssen wir selbst investieren.“ Der Report bestätigt, dass es Kliniken in freier und gemeinnütziger Trägerschaft finanziell besser geht als öffentlich-rechtlichen Einrichtungen.

"Das Geld reicht nicht aus, um die Leistung zu bezahlen."

Ob sich ein Krankenhaus auf dem Land oder in der Stadt befindet, habe hingegen keinen Einfluss. So erwartet das Kreiskrankenhaus Osterholz in diesem Jahr einen Überschuss von mehr als 400.000 Euro. Hauptgrund dafür ist laut Krankenhausleiter Klaus Vagt die konti­nuierliche Steigerung der Patientenzahlen auf 7000 pro Jahr.

Dass die Kliniken in Niedersachsen schlechter dastehen als in Bremen, hat auch mit den Fallpauschalen zu tun, die sie pro Patient von der Krankenkasse erhalten. „Das Geld reicht nicht aus, um die Leistung zu bezahlen“, klagt NKG-Geschäftsführer Helge Engelke. Einer repräsentativen Umfrage der NKG unter den Kliniken in Niedersachsen zufolge kann inzwischen mehr als die Hälfte der Häuser kein tragfähiges Ergebnis mehr erwirtschaften. Engelke: „Die Krankenhausreform greift nicht.“

Bundesweit befindet sich laut Report, für den 877 Kliniken befragt wurden, jedes zehnte Haus in den roten Zahlen. Besonders schlecht ist die Lage in Baden-Württemberg und Bayern, besonders gut in den neuen Bundesländern. Dort gab es nach der Wiedervereinigung harte Reformen. Der Report kommt zu dem Ergebnis, dass es vor allem dort, wo es viele kleine Einrichtungen und wenig Spezialisierung gibt, zu Defiziten kommt.