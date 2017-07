Jody Cooper singt im Friedenstunnel. (FR)

Ab 12 Uhr präsentiert der britische Sänger und Songwriter dort sein neues Album "Serenades & Odes to a Cracked World”.

Der Brite lebt eigentlich in Leipzig und tritt vor allem in Ostdeutschland als Solist und mit diversen Bands auf. Musikalisch kombiniert Cooper Elemente aus Rock, Blues, Folk, Funk und Soul miteinander. Der Musiker bezeichnet sich selbst gerne als wandelnde Jukebox. Zu Coopers musikalischen Highlights zählt unter anderem ein Auftritt mit der britischen Künstlerin Sandi Thom (I Wish I Was a Punk Rocker).