Akute Lebensgefahr Junge verletzt sich bei Sturz in den Wallgraben

Ein Elfjähriger ist am Sonntagnachmittag auf einen Baum am Ufer der Wallanlagen geklettert und dabei ins Wasser gestürzt. Rettungskräfte mussten das Kind vor Ort reanimieren und unter Narkose in die Kinderklinik bringen.