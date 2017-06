Der Kaffee-to-go-Trend sorgt für ein riesiges Müllproblem. Dagegen wollen Bremer Studenten mit dem "Bring-dein-Becher"-Tag ein Zeichen setzen. (Karsten Klama)

17 "Wachmacher Shops" beteiligen sich an dem "Bring dein Becher-Tag", den Bremer Studenten initiiert haben. Wer in diesen Shops am Dienstag, 27. Juni, seinen eigenen Mehrwegbecher über den Tresen reicht, bekommt den "Coffee to go" mit bis zu 50 Prozent Rabatt - auch zum Mitnehmen.

Nun müsste es zwar eigentlich "Bring deinen Becher" heißen - doch sei's drum, hier geht es ja nicht um die deutsche Sprache, sondern um ein Zeichen für den Umweltschutz und gegen die Wegwerfmentalität. Und das ist auch nötig. Denn Pappbecher und ihre Plastikkappen sorgen jedes Jahr für riesige Müllberge. In Deutschland werden stündlich 320.000 Stück verbraucht, pro Jahr fast drei Milliarden, rechnet die Deutsche Umwelthilfe vor. Sie hat bereits 2015 das Projekt "Becherheld - Mehrweg to go" gestartet.

Hinter der Aktion "Bring dein Becher" stehen die BWL-Studenten André Mester, Niklas Vollmer, Walter Steinhauer und Sebastian Müller. Sie dachten im Seminar „Gründungsmanagement“ über eine Alternative zum "Coffee-to-go"-Becher nach. Langfristig möchten sie gemeinsam mit der Design-Studentin Nataliya Moskovych einen faltbaren Becher entwickeln und auf den Markt bringen.

Zunächst aber heißt es am 27. Juni "Bring dein Becher". Folgende Ausschank-Stellen beteiligen sich am Aktionstag und bringen das koffeinhaltige Heißgetränk zum reduzierten Preis in das mitgebrachte Trinkgefäß:

Bäckerei Weymann (Vor dem Steintor 11) Café Heinrich (Contrescarpe 45) Coffee Company (Bischofsnadel-Passage 7-8) Coffee Corner (Ostersteintorweg 1) Dilara Bäckerei (Pappelstraße 63) Edeka Bredow (UG Galeria Kaufhof) Flaschenpost (Gutenbergstraße 57) Flaschenpost (Hamburger Straße 131) Flaschenpost XXL (Bismarckstraße 128) Hampi’s Stop-Shop (Pappelstraße 79) KEN’s Stop-Shop (Buntentorsteinweg 264/266) Kiosk am Eck (Kornstraße 140) PappCafé - Friedrich-Ebert Straße 1 Tabak- und Zeitschriftenshop - Kornstraße 125 Torhaus - Bürgermeisterin-Mevissen-Weg 1 veganbar - Admiralstraße 97 YellowBird Coffee - Pappelstraße 79

Ob weitere Teilnehmer hinzugekommen sind, kann man hier erfahren.