Nicht nur Ware wird gescannt, sondern auch Gesichter. (dpa)

Männlich, 32 Jahre alt, weiblich 45 Jahre alt. Solche Daten werden derzeit an den Kassen von 40 Real-Supermärkten erhoben. Auch in Niedersachsen machen Kameras zu Werbezwecken Bilder von den Kunden.

Im Internet sind solche Verfahren längst Realität: In Online-Shops ermitteln Algorithmen allerhand Informationen über das Kaufverhalten der Kunden. Das wollen die Supermärkte auch – aber so geht es nicht. Die wenigsten werden damit einverstanden sein, dass ihre Identitätsmerkmale zu Werbezwecken gescannt werden. Real hat seine Kunden nicht über den Test informiert. Der Hinweis „dieser Markt wird videoüberwacht“ reicht nicht aus. Die meisten denken dabei zuerst an die Abschreckung von Ladendieben.

Und wenn Real dann argumentiert, es würden lediglich das Alter und das Geschlecht der Person erhoben und die Speicherung über 150 Millisekunden sei ja nicht so schlimm, dann ist das Unsinn. Auch wenn die Nutzer ihre Daten im Internet größtenteils freiwillig preisgeben, ist das kein Freifahrtschein für den stationären Handel. Das Verfahren ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Kunden. Was es jetzt braucht, ist eine klare gesetzliche Regelung.