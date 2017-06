Innensenator Ulrich Mäurer mit Kano, dem fünf Monate alten Ungarischen Vorstehhund einer Mitarbeiterin. (Christina Kuhaupt)

Um was es an diesem Tag in der Innenbehörde geht, ist schon draußen vor der Tür des Gebäudes zu hören. Lautes Gebell dringt aus einer der oberen Etagen durch die geöffneten Fenster. Sagen wir es mal so: Im Flur des ersten Stockes geht es gerade ein wenig drunter und drüber. Die drei Vierbeiner, die am Donnerstag anlässlich des bundesweiten Aktionstages „Kollege Hund“ ihre Herrchen und Frauchen ins Büro begleitet haben, sollen für ein Gruppenfoto zusammengestellt werden.

Doch Sunny, Tallis und Kano ist eher nach Beschnuppern. Was sie durch heftiges Zerren an ihren Leinen zum Ausdruck bringen. Und mit Gebell. „Sind das alle? Nur drei Hunde?“, fragt einer der Journalisten. „Das reicht ja wohl“, sagt eine Mitarbeiterin der Behörde, und ihr Blick spricht Bände.

Schon seit mehreren Jahren beteiligt sich das Bremer Innenressort an dem jährlich vom Deutschen Tierschutzbund initiierten Aktionstag. „Wir sind eine sehr tierfreundliche Behörde“, betont Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), selbst allerdings ein erklärter Katzen-Fan. Auch außerhalb des Aktionstages gelte: Mitarbeiter, die an einem Tag Probleme bei der Unterbringung ihres Hundes haben, dürfen ihn gerne mit ins Büro bringen. „Die sind bei uns herzlich willkommen“, bekräftigt der Innensenator und erzählt von der „Kommunikation stiftenden Wirkung“, die so ein Vierbeiner haben könnte. „Kollegen, die sonst im Flur einfach aneinander vorbeigehen, bleiben dann auch mal stehen und kommen über den Hund ins Gespräch.“

Bei der Frage, ob er sich Hunde nicht nur in Ausnahmefällen oder an Aktionstagen, sondern auch dauerhaft in den Büros seiner Mitarbeiter vorstellen könnte, schaut Bremens Innensenator dann aber doch deutlich sparsamer. Vielleicht ja auch, weil genau in diesem Augenblick nebenan Kano stimmlich noch einmal alles gibt. Auf Dauer? Und am Ende sogar mehrere Hunde auf einmal? „Schwierig.“ Einer sei ja vielleicht noch okay, aber gleich drei... Für einen Aktionstag, noch dazu in den Sommerferien, sei das überhaupt kein Problem. Aber jeden Tag? Nein, das dann doch nicht. „Wir sind hier ja kein Tierasyl.“

Gut fürs Betriebsklima

Gaby Schwab, Sprecherin des Bremer Tierschutzbundes, geht deutlich offensiver mit diesem Thema um. Auf sie geht der Aktionstag, der inzwischen zum zehnten Mal und längst auch bundesweit stattfindet, zurück. Seinerzeit übernommen aus den Vereinigten Staaten, wie sie erzählt. Sie würde es begrüßen, wenn mehr Hunde ihre Besitzer dauerhaft zur Arbeit begleiten dürften. Genau das sei ja auch das Ziel des Aktionstages. „Die Chefs sollen sehen, dass die Hunde nicht stören. Ganz im Gegenteil, sie sind sogar gut fürs Betriebsklima.“

Allerdings müssten alle im Büro mit dem Hund einverstanden sein, stellt Gaby Schwab klar. „Wenn die das ablehnen, macht das keinen Sinn. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren.“ Die Sorge, dass ein Hund Unruhe ins Büro bringen könnte, teilt die Tierschützerin aber nicht. „Wenn man morgens richtig mit ihnen geht, schlafen die meisten Hunde anschließend.“

Und auch den Einwand, dass es doch letztlich auch dem Hund nicht gefallen könnte, zu acht Stunden Büro verdonnert zu werden, lässt sie nicht gelten. „Man muss dann natürlich in der Mittagspause richtig mit ihm walken.“ Außerdem sei dies auch eine Frage der Alternative: „Klar, in einer Familie hätte er mehr Abwechslung. Aber wenn er einer Person gehört, die alleine lebt, wäre er acht Stunden lang allein zu Hause.“

Julia Toy hat ihre Hündin Tallis mit zur Arbeit genommen. Sie hat zu Hause noch einen Hund, aber der bellt zu viel. (Christina Kuhaupt)

Ausgerechnet die drei Mitarbeiter, die am Donnerstag mit Hund zur Arbeit gekommen sind, sprechen sich aber gegen eine Dauerlösung aus. „Die hat noch so viel dummes Zeug im Kopf, da würde die Arbeit drunter leiden“, bescheingit Jens Nauer seiner Hündin Sunny und zeigt zum Beweis auf die angenagte Leine des Cairn-Terriers. Kein Vorwurf an Sunny, die sei schließlich noch kein Jahr alt. „Ein so junger Hund kann noch nicht so erzogen sein, dass es im Büro mit ihm klappen würde.“

Ähnlich sieht das Birthe Schmidt. Kano, ihr Ungarischer Vorstehhund, ist erst fünf Monate alt. Mal als Ausnahme mit ins Büro, das sei denkbar. Aber auf keinen Fall auf Dauer. „Das brächte hier viel zu viel Unruhe rein.“ Zumal sie im Laufe des Tages auch Termine habe. „Auch das wäre schwierig mit Hund.“

„Nicht jeder Kollege ist angstfrei mit Hunden“, ergänzt Julia Toy. Auch für sie bleibt der Aktionstag eine Ausnahme. Obwohl sie alleine in einem Büro sitzt und ihre Hündin Tallis – „ein Dackelverschnitt“ – deutlich älter und ruhiger ist. Bei ihr gebe es aber noch ein einen persönlichen Grund, der gegen eine Dauerlösung spreche, verrät Toy. Sie habe zu Hause noch einen Hund, den sie aber auf keinen Fall mitbringen könnte. „Der bellt in einer Tour.“ Und nur einen mit ins Büro, während der andere allein zu Hause bleibt? „Nein, das wäre doch gemein.“

Der Pressetermin ist beendet, die Hundetruppe räumt das Vorzimmer des Innensenators und trollt sich mit Herrchen und Frauchen in deren Büros. Zeit, um zur normalen Arbeitsroutine zurückzukehren? Nicht ganz. Eine Mitarbeiterin der Behörde hat den Staubsauger schon bereitgestellt. „Ich saug‘ hier jetzt erst mal kräftig durch.“