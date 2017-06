Ein Mann geht an der Bibliothek der Jacobs University vorbei. Die Förderung für die Privatuni läuft aus. (dpa)

Außerdem besteht eine Bürgschaft über rund 50 Millionen Euro. Dass wohl weitere Zahlungen Bremens fällig werden, davon gingen Fachleute bereits im Herbst 2016 aus. Denn die Jacobs Stiftung hatte angekündigt, ihre Zahlungen ab 2018 zu reduzieren. Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel sagte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass sich Bremen entscheiden müsse, ob es bei dem Drei-Millionen-Zuschuss bleibt.

Der Senat hat bislang auf jährliche Verwendungshinweise verzichtet. Das kritisiert die Linksfraktion in der Bürgerschaft. Auch der Rechnungshof zweifelte 2016 an, dass es ein Controlling der Förderung im erforderlichen Umgang gegeben habe. Die Wirtschaftsbehörde kündigte an, „künftig auf eine sorgfältigere Dokumentation zu achten“.

Die Privatuni sei auf einem guten Weg. Das unterstrich auch Uni-Sprecher Thomas Joppig. Die Zahl der Studienanfänger sei von 300 (2015) auf 470 (2016) gestiegen.