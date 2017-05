Die Gewinnung von Trinkwasser aus der Weser wäre mit einem hohen Aufwand verbunden. (dpa)

Beim Trinkwasser wird Bremen dauerhaft auf Zulieferungen aus Niedersachsen angewiesen bleiben. Das Umweltressort des Senats erteilt der Aufbereitung von Weserwasser eine klare Absage. Sie wäre „ein Rückschritt für die Wasserversorgung Bremens und die Nahrungsmittelindustrie am Standort“. So steht es umissverständlich in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion zur Zukunft der Trinkwasserversorgung in Bremen und Bremerhaven.

Das Thema Trinkwasser aus der Weser beschäftigt die Bremer Politik immer mal wieder, denn die Vorstellung ist einfach zu verlockend: Statt zu 85 Prozent von niedersächsischen „Importen“ abhängig zu sein, könnte das kleinste Bundesland sein Frischwasser aus dem großen Strom gewinnen, der die Stadt durchquert. In anderen Gegenden Deutschlands ist die Aufbereitung von Flusswasser nicht unüblich. Entlang des Rheins etwa ist sogenanntes Uferfiltrat für viele Kommunen ein wichtiges Element ihrer Wasserversorgung.

Für Bremen hatten die Grünen zuletzt vor zwei Jahren angeregt, die Weser als Trinkwasserreservoir in die Planungen einzubeziehen. Eines ihrer Argumente: Die Zulieferungen aus Niedersachsen sind zwar noch über längere Zeiträume vertraglich abgesichert, aber nicht für immer und ewig. Tatsächlich wächst in einigen Fördergebieten der Widerstand gegen das Abpumpen der Grundwasserreserven in Richtung Bremen.

Qualität von aufbereitetem Weserwasser überzeugt nicht

So kritisieren etwa Naturschützer im Landkreis Verden die ökologischen Folgen der Trinkwasserförderung im dortigen Wasserwerk Panzenberg. Von dort kommt jeder vierte Liter, der in Bremen verbraucht wird. Gesichert sind diese Lieferungen für die Hansestadt noch bis 2023. Der Senat strebt eine Verlängerung an. Bekannt ist allerdings, dass die zuständigen niedersächsischen Behörden dieses Ansinnen kritisch sehen. Das Bremer Umweltressort erhofft sich für den Herbst erste Signale, ob und mit welchen Auflagen ein neuer Vertrag zustande kommt, der über 2023 hinausreicht.

Doch ganz gleich, was aus Panzenberg wird: Für den Senat stellt die Gewinnung von Trinkwasser aus der Weser keine ernsthafte Alternative dar. Technisch machbar sei sie schon, aber eben mit hohem Aufwand verbunden. Reinigungsverfahren wie Ultrafiltration, Umkehrosmose und Behandlung des Wassers mit ultraviolettem Licht ließen sich hintereinanderschalten.

Doch selbst ein solches, vielfach aufbereitetes Produkt wäre nach Einschätzung der Fachleute dem Grundwasser qualitativ deutlich unterlegen. Und bestimmte Mikroschadstoffe und Medikamentenrückstände, die im Flusswasser enthalten sind, ließen sich selbst mit modernsten Anlagen nicht eliminieren. Gerade für die in Bremen zahlreich vertretene Nahrungsmittelindustrie sei filtriertes Weserwasser deshalb keine Option.

Grünen fordern Sicherung des Eigenanteils

Knapp 32 Millionen Kubikmeter Trinkwasser wurden 2016 in Bremen verbraucht. Hauptbezugsquellen sind neben dem Trinkwasserverband Verden die Harzwasserwerke und der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband. Eigenproduktion findet in Bremen nur im nördlichen Stadtgebiet statt. Dort gibt es das Wasserwerk Blumenthal, wo Grundwasser aus dem Stadtteil sowie aus Vegesack aufbereitet und ins Netz eingespeist wird. Rund 5,3 Millionen Kubikmeter waren es 2016.

Nennenswert erhöhen lässt sich dieser Anteil am Gesamtverbrauch nicht, heißt es in der Antwort des Senats auf die CDU-Anfrage, denn: „Aktuelle hydrogeologische Betrachtungen des Geologischen Dienstes bestätigen vorherige fachliche Bewertungen und zeigen, dass im Bereich Bremen-Nord keine signifikante Steigerung der bisher bewilligten Förder- beziehungsweise Entnahmemengen überwiegend aus naturräumlichen Gründen möglich ist.“ Der größte Teil des Grundwassers im Stadtgebiet sei aufgrund des hohen Salzgehalts ungeeignet.

Umso wichtiger ist es aus Sicht der Grünen, den machbaren Eigenanteil wenigstens dauerhaft zu sichern. Während es in Blumenthal rund um die Brunnen ein insgesamt gut 30 Quadratkilometer großes Wasserschutzgebiet mit strengen Auflagen für Grundeigentümer und produzierendes Gewerbe gibt, genießen die Vegesacker Brunnen auf dem Gelände an der Uhthoffstraße bisher keinen vergleichbaren Schutzstatus. Die Grünen hatten schon vor Jahren ein Wasserschutzgebiet auch für Vegesack gefordert. Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache. „Wir haben Signale, dass einige betroffene Betriebe ihre früheren Einwände nicht mehr aufrechterhalten“, sagt Schaefer.