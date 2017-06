Im Gericht läuft es nicht rund für den Polizisten und seinen Verteidiger. (Christina Kuhaupt)

Sie hätte auf Staatskosten bequem im Zug aus der Nähe von Leipzig anreisen und in einem Bremer Hotel übernachten können. Doch darauf hatte die junge Frau, die am Montagmorgen als Zeugin vor dem Landgericht aussagen sollte, offenbar „keinen Bock“, wie es die Richterin formulierte. Nun könnte es eine weit weniger angenehme Anreise für die Zeugin werden – ihr droht die Zwangsvorführung im Polizeiwagen. Und jede Menge Kosten kommen außerdem auf sie zu.

Die Frau sollte im Berufungsverfahren eines Polizisten aussagen, der in erster Instanz wegen Körperverletzung im Amt verurteilt worden war. Der Beamte hatte bei einer Kontrolle einen damals 54-Jährigen so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass der Mann mehrere Knochenbrüche am Kopf davontrug. Das sei Selbstverteidigung gewesen, sagt der Polizist. Der Mann habe ihn angegriffen. Was ihm vor dem Amtsgericht aber nicht geglaubt wurde. Es verurteilte den Beamten zu 15 Monaten Haft auf Bewährung, was ihn seinen Job kosten würde.

Wortwechsel

Sein Anwalt will jetzt mit Hilfe der Zeugin beweisen, dass sein Mandant in der Tatnacht das Opfer nicht, wie von dem 54-Jährigen geschildert, wortlos von hinten attackiert und zusammengeschlagen hat. Vielmehr habe es einen lautstarken Wortwechsel zwischen dem Polizisten und dem Mann gegeben. Dies habe die Zeugin am Fenster eines Gebäudes in der Nähe gehört.

Die Tat liegt mehr als vier Jahre zurück. Die junge Frau ist inzwischen nach Ostdeutschland gezogen, lebt heute in der Nähe von Leipzig. Die Ladung sei trotzdem ordnungsgemäß zugegangen, erklärte die Richterin, die aber nicht verwundert war, dass die Zeugin am Montag nicht erschien. Gegenüber einer Mitarbeiterin des Landgerichts habe die Zeugin am Telefon gesagt, dass sie überhaupt nicht wisse, worum es gehe. Und dass die Fahrt nach Bremen für sie sehr aufwendig wäre, zumal sie ja ohnehin nichts sagen könne.

Alle weiteren Versuche, Kontakt zu der Frau aufzunehmen, seien gescheitert, berichtete die Richterin. An ihr Handy sei sie nicht gegangen, ans Festnetz schon, habe aber sofort wortlos aufgelegt. Deshalb ziehen nun dunkle Wolken über der Frau auf. Mit einem Ordnungsgeld wird sie in jedem Fall belegt, üblich sind zwischen 150 und 300 Euro. Im Raum stehen aber auch Ordnungshaft und Zwangsvorführung.

Zwangsvorführung

Im Gerichtssaal wurde am Montag zumindest schon einmal angedacht, wie eine Vorführung aus Leipzig vonstatten gehen könnte. Im Zuge von Amtshilfe würden Polizisten aus Sachsen sie bis zur Landesgrenze bringen, wo sie denn die Bremer Kollegen in Empfang nähmen, mutmaßte einer der Prozessbeteiligten.

Dies würden die Länderpolizeien unter sich regeln, erläuterte hierzu auf Anfrage Nikolai Sauer, Pressesprecher des Landgerichts. Die Justiz sei dafür zuständig, eine Vorführung zu beantragen (Staatsanwaltschaft) und anzuordnen (Richter). Damit hätte dann die Polizei grünes Licht für die Zwangsvorführung. Doch über deren Umsetzung entscheide die Polizei selbst. Im Umland würden Bremer Beamten die Zeugen wohl selbst einsammeln, in diesem Fall aber sei es wahrscheinlicher, dass die Zeugin von der Leipziger Polizei nach Bremen transportiert werde, erläutert der Gerichtssprecher. Für die entstehenden Kosten müsste dann natürlich sie aufkommen.

Eines aber sei klar, betonte Sauer: „Wenn das Gericht meint, ein Zeuge sei notwendig, dann kommt man nicht drum herum, ihn zu holen.“ Was in diesem Prozess der Fall ist. Zwar hätte auch die Aussage der jungen Frau verlesen werden können, die sie seinerzeit im Ermittlungsverfahren gemacht hatte. Doch dies lehnte der Verteidiger des Polizisten ausdrücklich ab. Er bestand auf Anhörung der Zeugin.

Eigentlich hatte der Anwalt die zusätzliche Vernehmung von insgesamt sieben Zeugen beantragt und außerdem eine Ortsbegehung durch das Gericht um 3.30 Uhr nachts – der Zeit, zu der sich die Tat ereignet hatte. Doch das Gericht lehnte bis auf einen alle Anträge ab: die Vernehmung der Zeugin aus der Nähe von Leipzig.

Anträge

Am Montag präsentierte der Anwalt die nächsten vier Anträge. Wieder geht es um Zeugen, die vernommen oder erneut vernommen werden sollen. Und wieder geht es dem Verteidiger dabei in erster Linie darum, die Glaubwürdigkeit einer anderen Zeugin zu untergraben. Die hatte seinen Mandanten erheblich belastet, indem sie als Augenzeugin die Version des Opfers über den Ablauf der Tatnacht komplett bestätigte.

Nach Auffassung des Verteidigers konnte sie die Geschehnisse von ihrem Standort aus aber gar nicht durchgehend beobachten. Vielmehr habe sie vor Gericht Dinge wiedergegeben, die sie entweder vom Opfer selbst geschildert bekommen oder in den sozialen Medien gelesen hatte.

Das Gericht muss nun erneut darüber entscheiden, ob es die zusätzlichen Zeugen-Vernehmungen für notwendig hält. In jedem Fall wird sich der Prozess bis nach den Sommerferien hinziehen, mit den Plädoyers ist nicht vor Mitte August zu rechnen. Nächster Verhandlungstermin ist der 14. August.