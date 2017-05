Verwaiste Kleingartenflächen könnten Bauland werden, sagt die SPD. (Christina Kuhaupt)

Brachliegende Kleingartenflächen für den Wohnungsbau nutzen: Mit dieser Idee stoßen die Sozialdemokraten überwiegend auf Widerspruch. Wie berichtet, ist der Vorschlag Teil einer baupolitischen Initiative, mit der die SPD im Stadtgebiet Raum für zusätzliche Wohnungen schaffen will. Insbesondere im Bremer Westen, so die Überlegung, könnten Vereinsflächen zu diesem Zweck restrukturiert werden.

Nur die CDU begrüßte am Mittwoch den Vorstoß des SPD-Baupolitikers Jürgen Pohlmann. Die CDU habe bereits im vergangenen Jahr vorgeschlagen, beim Wohnungsbau ungenutzte Parzellengebiete in den Blick zu nehmen, sagte CDU-Baupolitikerin Silvia Neumeyer. Seinerzeit habe die SPD dies mit Rücksicht auf die Grünen noch abgelehnt.

Mit dem Schwenk ist ein Eingeständnis verbunden

Insofern sei der Sinneswandel der Sozialdemokraten zu begrüßen, so Neumeyer. Mit dem Schwenk der SPD sei aber zugleich das Eingeständnis verbunden, „dass die bisherige Baupolitik des rot-grünen Senats insbesondere junge Familien ins niedersächsische Umland treibt“.

Nun müsse sich zeigen, ob sich die SPD gegenüber ihrem grünen Koalitionspartner durchsetzen kann. Neumeyer: „In der Vergangenheit konnte man die Uhr danach stellen, dass innerhalb der Koalition von SPD und Grünen auf einen Vorschlag immer Streit und anschließender Stillstand folgten.“

Mehr zum Thema SPD will Bauland in Kleingärten In manchen Bremer Kleingartengebieten liegen größere Flächen brach. Die SPD will solche Reserven ... mehr »

Tatsächlich haben die Grünen am Mittwoch bereits abgewinkt. Die Idee mit den Kleingärten sei „kontraproduktiv“, erklärte Maike Schaefer, Fraktionschefin in der Bürgerschaft. Erst kürzlich habe das Bremer „Bündnis für Wohnen“ unter der Leitung von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) eine vorhandene Bauflächenreserve im Volumen von 27.000 Wohneinheiten festgestellt.

Es komme jetzt darauf an, diese Flächen zu entwickeln, „statt sich in unausgegorenen Plänen zu verheddern“. Auch die Linken in der Bürgerschaft halten nichts von Pohlmanns Initiative. Im hoch verdichteten Bremer Westen gebe es schon jetzt viel zu wenig Grün, so die Landessprecher Doris Achelwilm und Felix Pithan in einer gemeinsamen Erklärung.

In der Hand von Grundstücksspekulanten

Der Senat solle sein Augenmerk lieber auf Flächen wie die Güldenhaus-Brache in der Neustadt richten, die sich „in der Hand von Grundstücksspekulanten“ befänden. Auch der Vorsitzende der Gartenfreunde Bremen, August Judel, meldete sich zu Wort. Aus seiner Sicht haben die Leerstände in den Kleingartenanlagen des Bremer Westens „viel damit zu tun, dass die Stadt ihrer Verpflichtung, marode Kaisenhäuser zu beseitigen, nicht nachkommt“.

Diesen Zustand habe Jürgen Pohlmann in der Baudeputation selbst herbeigeführt. „Außerdem sollte er auch wissen, dass nicht die Vereine, sondern der Landesverband der Gartenfreunde in Bremen als Generalpächter der städtischen Flächen Ansprechpartner ist“, so Judel.