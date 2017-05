Rund 700 Eltern, Erzieher und Kinder haben am Dienstag vor dem Rathaus gegen die Erhöhung der Gruppenstärken protestiert. (Christina Kuhaupt)

Grund dafür sind vor allem die gestiegenen Kosten für das Personal und die Unterhaltung der Gebäude. Der Zuschuss der Stadtgemeinde decke die Kosten der Kirche nicht mehr annähernd, hieß es am Dienstag in einem Pressegespräch. Eigenen Angaben zufolge muss die BEK jedes Jahr rund 2,5 Millionen Euro zusätzlich aufbringen. „Das können wir auf Dauer nicht finanzieren“, warnte der Leiter der Kirchenkanzlei, Johann Daniel Noltenius. Die Kirche fordert deshalb von der Stadtgemeinde ab dem nächsten Jahr mehr Geld.

Sieben Millionen draufgezahlt

Vereinbart sei, dass die BEK pro Jahr zehn Prozent der Unterhaltungskosten selbst finanziere. Doch: In den vergangenen zehn Jahren habe sie fast sieben Millionen Euro draufgezahlt. Die Stadt habe den Kirchenvorstand immer wieder mit der Aussage vertröstet, Bremen habe kein Geld. „Jetzt ist Schluss“, schimpfte Noltenius. „Das Geld muss in den städtischen Haushalt 2018/19 aufgenommen werden. Das müssen wir gemeinsam hinkriegen.“

Zurzeit bietet die Evangelische Kirche in ihren 65 Kitas unterschiedlicher Ausrichtungen in allen Stadtteilen rund 4700 Betreuungsplätze an – 3735 für Drei- bis Sechsjährige, 675 für unter Dreijährige, 261 für Hortkinder. Rund 1300 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl der Mädchen und Jungs. „Wir investieren um die 40 Millionen Euro aus Kirchensteuermitteln an fast allen Standorten, um die Gebäude auf den Stand zu bringen“, hob der Leiter des Landesverbandes Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder, Carsten Schlepper, hervor. Außerdem seien mit der Schaffung der 675 Krippenplätze erhebliche Mehrkosten entstanden.

Bei den zusätzlichen Ausgaben schlagen laut Schlepper vor allem drei Bereiche zu Buche: die Mittagsverpflegung, die gestiegenen Personalkosten und der Unterhalt von Gebäuden. „1,5 Millionen Euro wendet die BEK jedes Jahr dafür auf, dass in den 65 Kitas Heizungen und Toiletten funktionieren, kaputte Fenster erneuert werden und es nicht reinregnet“, so Schlepper. „Gerade mal 200 000 Euro werden erstattet.“ Andere Träger, die ihre Gebäude mieteten, bekommen laut Schlepper die Miete erstattet. Doch nicht nur auf diesen Kosten bleibe die Kirche sitzen: Die zusätzlichen Ausgaben für das in den Kitas täglich frisch gekochte Mittagessen belaufen sich pro Jahr auf eine halbe Million Euro. Hinzu kommen die gestiegenen Kosten unter anderem für die Personalverwaltung.

In den vergangenen sechs Jahren habe die Kirchenkanzlei der Stadtgemeinde und der senatorischen Behörde immer wieder deutlich gemacht, dass die Finanzierung auf eine solide Grundlage stellt werden müsse, um das Angebot für die Zukunft abzusichern, so Schlepper. Ohne Erfolg. Die Verhandlungen mit der Behörde seien im Sande verlaufen.

Seit 2012 klagt die BEK vor dem Verwaltungsgericht Bremen gegen die Zuschuss-Bescheide der Stadt. „Dabei hält die Kirche mit ihren Kitas eine Infrastruktur vor, die in Bremen fehlt“, wundert sich Schlepper. Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) ist das bewusst. Ihre Sprecherin Annette Kemp versichert auf Anfrage: „Wir führen intensive Gespräche. Ich denke, wir werden eine gute Lösung finden.“ Ob die BEK 2018/19 mehr Geld bekommt, kann Kemp nicht sagen.

Druckmittel Kita-Ausbau

Sollte die Stadt nicht zahlen, will die Kirche über Kürzungen ihres Engagements nachdenken. „Wir werden die Anzahl der Kita-Plätze nicht weiter ausbauen“, warnt Schlepper. Der Leiter der Kirchenkanzlei, Noltenius, fügt hinzu: „Wir werden beabsichtigte Projekte auf den Prüfstand stellen.“ Konkretes habe er noch nicht im Blick. „Es wäre unklug, nicht in konkreten Schritten auf uns zuzugehen“, glaubt Pastor Renke Brahms, „denn es käme die Stadt teurer, selber neue Plätze zu schaffen.“ Noltenius ärgert sich: „Wir verstehen nicht, dass ohne Not das gute Verhältnis zwischen Stadt und Kirche so auf die Probe gestellt wird.“

Die Kita-Finanzierung ist am heutigen Mittwoch Schwerpunktthema des Kirchentages in der Kulturkirche St. Stephani. Der Kirchentag ist das zweimal im Jahr tagende Parlament der Bremischen Evangelischen Kirche, zu dem jeweils 155 Delegierte der Bremer Gemeinden und Einrichtungen zusammenkommen. Einzelne Aspekte werden laut Pastor Brahms der Zusammenhalt in der Gesellschaft sein, die Folgen verschärfter Asylgesetze und die Frage, wie gnädig wir miteinander umgehen.