Carl Kau (CDU Bremen, honorarfrei)

Herr Kau, wer in Bremen seine Steuererklärung abgibt, muss deutlich länger auf den Bescheid warten als in allen anderen Bundesländern. Warum dauert das hier so lange?

Carl Kau: Das ist ein klarer Fall von Planlosigkeit und mangelnder Effizienz. Die Behörde der Finanzsenatorin müsste dringend einmal ein Effizienzprogramm auflegen, damit die Steuerbescheide zügig bearbeitet, die Menschen ihre Nachzahlungen tätigen und vor allem auch ihre Rückerstattungen rechtzeitig wiederbekommen. Wenn man zu steuerlichen Dingen Fragen hat, muss das auch in einer angemessenen Zeit passieren.–

Was ist denn eine angemessene Zeit für die Bearbeitung der Steuerbescheide?

72 Tage sind definitiv nicht akzeptabel und absolut unzumutbar. Das müsste mindestens halbiert werden. Ich halte eine Monatsfrist für angemessen. Zu einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 86 Tagen in Bremerhaven kann man nur sagen: Wahnsinn. Das ist fast ein Quartal. Das könnte sich in der Privatwirtschaft niemand erlauben.

Was können Steuerzahler, die auf ihre Bescheide und vor allem auf Rückerstattungen warten, dagegen unternehmen?

Man kann natürlich Beschwerde einlegen, aber das hilft in dem Fall auch nicht. Das haben wir bei anderen Bremer Behörden gesehen: im Standesamt beim Ausstellen von Sterbeurkunden, bei der Kfz-Zulassung im Stadtamt, in der Führerscheinstelle oder beim Auszahlen von Elterngeld. Das läuft in fast allen Bereichen so ineffizient, auch wenn sich das inzwischen wohl etwas gebessert hat. Das sind einfachste Serviceleistungen, die muss jede Verwaltung unabhängig von ihrer politischen Richtung gewährleisten können. Man muss schon von einem Verwaltungs-Virus in Bremen sprechen, der überall dort grassiert, wo die Bürger eigentlich einen verlässlichen und zügigen Service der Stadt erwarten müssten. Ich kann die Bürger nur dazu ermuntern, zum Beispiel Online-Petitionen einzurichten. Bei einer Zunahme an Beschwerden stellt der Bund der Steuerzahler auch ganz konkrete Anfragen an die Finanzsenatorin, die wie parlamentarische Anfragen beantwortet werden.

Das Gespräch führte Sabine Doll.

Zur Person

Carl Kau ist Vorstandsmitglied im Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen. Er saß für die CDU in der Bremischen Bürgerschaft, inzwischen ist er aus der Partei ausgetreten. Kau leitet die Bremer Niederlassung der Oldenburgischen Landesbank (OLB).

Langsam – aber beliebt

Man kann es auch positiv formulieren: Die Bremer Finanzämter brauchen für die Bearbeitung von Steuererklärungen nicht mehr so lange wie noch ein Jahr zuvor. Statt 80 Tagen im Schnitt sind es aktuell 72 Tage, bis der Steuerbescheid verschickt wird. Damit hält Bremen aber nach wie vor den Negativrekord und verdient sich im Ländervergleich den Titel der langsamsten Finanzverwaltung. Am schnellsten geht es in Berlin, wo die Bürger im Schnitt 45 Tage warten müssen. Das geht aus einer Auswertung des Online-Portals Lohnsteuer-Kompakt hervor. Besonders lange dauert es danach in Bremerhaven, dort benötigt das Finanzamt 86 Tage, um den Bescheid zu erstellen. Wer auf eine Rückerstattung wartet, den dürfte die lange Bearbeitungszeit ärgern. Bei einer Steuernachforderung sieht das sicher anders aus. Die Bremer scheint die lange Bearbeitungszeit aber nicht wirklich zu stören: In einer Beliebtheitsskala, die das Online-Portal aus 100 000 anonymen Bewertungen zusammengestellt hat, landet Bremen nach Rheinland-Pfalz auf dem zweiten Platz.