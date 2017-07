Am Schüsselkorb haben Experten eine Robinie und zwei Platanen gefällt. (André Fesser)

Wer an diesem Montag am Schüsselkorb aus der Straßenbahn steigt, wird das Gefühl haben, dass dort etwas fehlt. Und tatsächlich haben Mitarbeiter einer Fachfirma vorm Eingang zur Domshof-Passage am Sonntag drei Bäume gefällt. Der Eingriff kam nicht überraschend, er war schon für die erste Juni-Hälfte geplant.

Da sich in einem der Bäume aber brütende Vögel aufhielten, war die Fällung verschoben worden. Bei den Bäumen handelt es sich um eine Robinie, die wegen einer Krankheit nicht mehr verkehrssicher gewesen sein soll, wie es schon vor Wochen aus dem für den Baumbestand zuständigen Umweltbetrieb Bremen hieß. Hinzu kamen zwei kleinere Platanen.

Warum nun auch diese beiden weiteren Bäume fallen mussten, war am Sonntag nicht zu erfahren. Ein Mitarbeiter deutete vor Ort an, dass die Bäume in die Spanndrähte für die Oberleitungen der Straßenbahn zu wachsen drohten. Da es sich zumindest bei der Robinie um einen ortsprägenden Baum handelte, soll an dieser Stelle oder in unmittelbarer Nähe im Herbst ein Baum nachgepflanzt werden, hieß es vor Wochen.