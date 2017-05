Großmarkt-Chef Uwe Kluge (Frank Thomas Koch)

Halb sieben am Morgen, und das ist nicht früh, überhaupt nicht, denn auf dem Großmarkt gehen die Uhren anders. Halb sieben ist dort eher spät, oder jedenfalls nicht mehr früh, weil die ersten Händler bereits in der Stunde nach Mitternacht kommen.

Ganz so früh nicht, aber auch nicht viel später, fährt Jan Hotes mit dem Gabelstapler seine Ware in die Erzeugerhalle und fängt an zu verkaufen. Kohl, er macht Kohle mit Kohl. Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, was es so gibt. Viel davon ist an diesem Tag schon weggegangen, einiges noch da. Hotes steht an seinem Pult, auf dem er sein Auftragsbuch aufgeschlagen hat, und wartet auf weitere Kunden.

Ein Mann eilt vorbei und ruft ihm etwas zu, er muss offenbar schnell irgendwohin, will aber noch eine Bestellung aufgeben: „Zehn Weiß, zwei Rot“, ruft er und ist schon wieder weg. Zehn Weiß, zwei Rot, okay, Hotes weiß Bescheid. Er kennt den Kunden, ein Grieche, der Restaurants und Imbisse beliefert und jetzt im Vorübergehen zwölf Säcke Kohl geordert hat, jeder 15 Kilo schwer.

50.000 Quadratmeter für das Angebot an Lebensmitteln und Blumen

Jan Hotes, 60 Jahre alt, fährt von seinem Hof im Marschland an der Unterweser zum Großmarkt in Bremen so lange er denken kann. Als Kind mit dem Vater, als Mann, der das Geschäft irgendwann übernommen hat, als Senior, der bald an seinen Sohn übergibt, „eigentlich hat er schon das Sagen“. Kohl en gros in der siebten Generation. Das scheint sich immer noch zu lohnen. Oder etwa nicht?

Was geht weg von der Ware? „An guten Tagen etwas mehr, an schlechten etwas weniger“, sagt Hotes und grinst. Geschäftsgeheimnis. Der Großmarkt ist ein großer Markt. 50.000 Quadratmeter für das Angebot an Lebensmitteln und Blumen. Das umzäunte Grundstück mitten in der Überseestadt ist mehr als dreimal so groß.

Weite Wege und viel Verkehr. Die Schranke am Eingang bleibt praktischerweise geöffnet, auch wenn das nicht ganz in Ordnung ist, denn kaufen dürfen hier nur Großhändler, und so flutschen möglicherweise auch andere durch. Rund 100 Betriebe auf dem Gelände, die jedes Jahr durchschnittlich 250.000 Tonnen umschlagen.

Stammkunden lieben das Geschäft

Abnehmer sind zum Beispiel die Beschicker der 39 Wochenmärkte in Bremen und Bremerhaven. Genauso aber auch die Kantinen in der Stadt, Krankenhäuser, Schulen und Kitas. Oder jemand wie Cemal Elmastas. Der Gemüsehändler hat einen Laden am Dobben, seit Jahrzehnten, die Stammkunden lieben das Geschäft.

Elmastas sitzt im Café und plaudert mit Kollegen. Ein schmuckloser Ort in einer der Hallen. Der Kaffee ist gut, die Frikadelle im Brötchen eher nicht. „Lidl, Aldi – die großen Ketten machen uns kaputt“, beklagt sich der Händler. Seit die Discounter sich stark auch bei Obst und Gemüse engagieren, haben es die Fachgeschäfte schwer.

„Qualität ist das nicht, was dort angeboten wird“, sagt Elmastas. Nicht das Aussehen meint er, sondern den Geschmack. „Wenn die Ware zur Verarbeitung an die Gastronomie geliefert wird, mag das gehen, bei mir im Laden geht das nicht.“ Der Gemüsehändler hat seinen Einkauf erledigt, er fährt gleich los und macht den Laden auf.

Bioware boomt

In der Halle mit Ware, die direkt vom Erzeuger kommt, ist an diesem Morgen nicht viel los. Das war früher mal anders, sagen die Händler. Uwe Kluge, seit 21 Jahren Chef des Großmarkts, erklärt das mit dem Strukturwandel in der Lebensmittelbranche: „Das sind die Discounter, ja, mehr noch aber die Supermarktketten wie Edeka und Rewe.“

Fachgeschäfte, die sich über den Großmarkt versorgen, gebe es immer weniger. Über mangelnde Auslastung kann Kluge trotzdem nicht klagen. „Wir sind am Anschlag“, sagt er. Bis auf einen kleinen Rest sei alles vermietet. Doch wie kann das sein, wenn Obst und Gemüse ihren Weg direkt in die großen Supermärkte finden?

Kluge lächelt milde, als er gefragt wird, ob seine Mieter tatsächlich alle mit Lebensmittel zu tun haben. „Das erlebe ich oft, dass die Leute das einfach nicht glauben wollen, es ist aber so.“ Strukturwandel – dabei gehe dem Großmarkt etwas verloren, er gewinne aber auch etwas hinzu, meint Kluge. Im Bereich mit Bioware zum Beispiel, der wachse beständig.

Gemüse der Dönerbuden kommt vom Großmarkt

Oder beim Verkauf von Reis. Stark zugenommen hätten auch solche Betriebe, die Lebensmittel veredeln, also den Spargel schon schälen oder aus den Gurken, Tomaten und anderen Zutaten einen fertigen Salat zusammenstellen, der in den Supermärkten angeboten wird.

Und dann sind da ja noch die Dönerbuden. In Bremen gibt es sie an jeder Ecke. Das Fleisch kommt woanders her, das Gemüse meist vom Großmarkt. Jedenfalls bei Kismet mit seinen Filialen in der Bremer Innenstadt. Sami Devrim ist in dem Familienbetrieb so etwas wie der Chef-Einkäufer.

Ein fröhlicher Mann, der stets einen Scherz auf Lager hat. Devrim, sagt er, heißt Revolution, was immer das nun bedeuten soll. Der 57-Jährige fährt wie ein Derwisch, wenn er auf dem Gabelstapler sitzt und die Paletten mit der Ware ansteuert. Tomaten, Gurken und Eisbergsalat gehören dazu.

Halle wurde zur Hälfte an Edeka abgegeben

Kohl auch, weiß und rot. Devrim bedient sich. Stunden später, es ist Mittag, trifft man ihn wieder. Er steht bei Kismet in der Pieperstraße und füllt mit dem Gemüse, das er vom Großmarkt geholt hat, einen Rollo. Der Mann hat Kondition. „Um drei“, sagt er, „ist Feierabend“.

Vor sechs Jahren hat Edeka auf dem Großmarktgelände einen Cash & Carry-Markt eröffnet. Für Uwe Kluge war das eine sinnvolle Ergänzung, aber eben auch die Folge davon, dass Obst und Gemüse für sein Geschäft nicht mehr den Stellenwert wie früher haben.

Die Halle dafür wurde verkleinert und zur Hälfte an Edeka abgegeben. In dem Abholmarkt kaufen die Großhändler den Heinz-Ketchup in Zehn-Liter-Eimern, das Mehl für die Pizza in 25-Kilo-Säcken und den Schnaps in Flaschen, die so groß sind, dass man sie unmöglich ins Regal stellen kann. Viereinhalb Liter Grey Goose, Wodka aus Frankreich, kosten 299 Euro.

Die nächste Veränderung schneidet dem Großmarkt sozusagen ins Fleisch. Er wird sich öffnen und an der Ecke Konsul-Smidt-Straße/Marcuskaje eine Fläche von 10.000 Quadratmetern preisgeben. Geplant ist der Bau eines Einkaufszentrums. Die Überseestadt wächst und braucht dringend einen Supermarkt mit vollem Sortiment.

Bislang gibt es mit Aldi lediglich einen Discounter. Zu wenig für ein Quartier, in dem heute bereits 1340 Menschen wohnen, in zehn Jahren werden es nach Einschätzung der Experten mehr als 5000 sein. Dazu kommen etwa 15.000 Angestellte, die in den rund 850 Unternehmen in der Überseestadt arbeiten.

Tag der offenen Tür

Baubeginn soll im kommenden Jahr sein. Dann wird nach Darstellung von Großmarkt-Chef Uwe Kluge kein profaner Supermarkt entstehen, sondern etwas mit Idee und Esprit. Ein Nahversorgungszentrum mit ganz eigenem Ambiente und Angebot. Bauherr und Betreiber wird der Großmarkt sein. Seine Händler, die Großhändler sind, können mitmachen und in dem Zentrum zu Einzelhändlern werden.

Die Ware wird nicht mehr nur auf Lastwagen geladen, sondern von Fall zu Fall zum Supermarkt gebracht. Für den Transport reicht die Sackkarre. So oder so ähnlich stellt Kluge sich das vor. Der Großmarkt im Wandel – wie er aktuell aufgestellt ist, kann am Sonntag beim Tag der offenen Tür besichtigt werden. Es ist erst das dritte Mal, dass der Großmarkt dazu einlädt, seitdem er vor 15 Jahren vom Neuenlander Feld in die Überseestadt gezogen ist.

Die Händler waren damals nicht besonders glücklich darüber, die Stadtplaner sind es auch nicht mehr. Der Großmarkt, einst als Initialzündung für die Entwicklung des Areals gedacht, wirkt heute wie eine Barriere. Dass der Zaun nun an einer Stelle geschleift werden soll, ist der erste Schritt, diese Barriere zu verkleinern.