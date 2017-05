Die "Komplette Palette" von Flowin Immo im Allerhafen. (Karsten Klama)

Am Mittwochnachmittag erteilten die zuständigen Behörden dem Initiator und Veranstalter Immo Wischhusen, bekannt als Rapper Flowin Immo, die Genehmigung. "Mit vereinigenden Kräften haben wir es miteinander vollbracht: es wird eine Genehmigung für die Eröffnung unter gewissen Auflagen geben", sagte der Musiker und Künstler Wischhusen. Auch eine Sprecherin der Bremer Innenbehörde und ein Vertreter des Baurressorts bestätigten dies.

Noch am Dienstag drohte das Projekt zu scheitern, weil es keinen Rettungsweg für 16-Tonner gab. Die Feuerwehr hatte die unzureichenden Rettungswege bemängelt und ein Konzept für eine Baustraße musste her. Im Internet hatten zahlreiche Unterstützer sowie Vertreter der Zwischenzeitzentrale und Wischhusen selbst um Hilfe gebeten, um das Projekt am Sporthafen in Hemelingen zu retten. Ein Teil der Lösung sieht nun vor, dass der Rettungsweg an ein paar Stellen noch etwas ausgebessert werden muss und vor allem für Vier-Tonner befahrbar sein sollte. Außerdem wird ein Unimog des Technischen Hilfswerkes (THW) bereitgestellt. Vonseiten der Behörden und des Veranstalters war zu hören, dass die Gespräche konstruktiv und produktiv gewesen seien.

Zudem nahm unter anderem ein Diplom-Ingenieur die Statik der erbauten Bühne im Hemelinger Hafen ab. Auch ein Lärmgutachten wurde angefertigt. Wischhusen hatte an mehr als 40 Tagen mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern aus Holzpaletten eine Bühne gebaut. Daneben sind eine Bar, eine Treppe, eine Toilette und viele andere Dinge aus Holz entstanden. Am Sonnabend, 27. Mai, steigt ab 15 Uhr dann die Eröffnung-Feier des "kleinen Paradieses" an der Weser in Hemelingen.