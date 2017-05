Ginge es nach den Grünen, bräuchten Abgeordnete künftig einen Krankenschein. (Imago/ Blickwinkel)

Abgeordnete müssen im Krankheitsfall keine schriftliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreichen, wenn sie Plenarsitzungen und anderen politischen Gremien fernbleiben. Das kritisiert die Bremer Grünen-Fraktion. Die Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer kündigte an, das Thema deshalb in den kommenden Verfassungs- und Geschäftsausschuss der Bürgerschaft einbringen zu wollen. Schaefer reagiert damit auf den Fraktionsaustritt von Susanne Wendland Anfang der Woche (der WESER-KURIER berichtete). Wendland bezog 13 Monate lang die volle Abgeordnetenentschädigung, ohne dass sie bei der Bürgerschaft oder ihrer Fraktion eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreichen musste.

Mehr zum Thema Nur noch eine Stimme Mehrheit für Regierungskoalition Die Fraktion der Grünen verliert eine Abgeordnete. Susanne Wendland will künftig nicht mehr zu der ... mehr »

Zwar sind die Abgeordneten verpflichtet, an den Sitzungen der Bürgerschaft teilzunehmen. Im Krankheitsfall reicht jedoch eine schriftliche Abmeldung beim Bürgerschaftspräsidenten und den Fraktionen – ohne ärztliches Attest. So sehen es bisher die Geschäftsordnung der Bürgerschaft und das Abgeordnetengesetz vor. „Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass Abgeordnete bei voller Diät ohne Abgabe eines Gelben Scheines der Bürgerschaft fernbleiben können“, sagt Schaefer.

Susanne Wendland kann den Wirbel ihrer ehemaligen Fraktion nicht nachvollziehen. „Eine Abgeordnete muss keinen Gelben Schein vorlegen. Das ist so nicht vorgesehen“, sagt sie. Bei ihrem zweiten Arbeitgeber sei das anders gewesen. Dem Jugendhilfeträger habe sie ihren Krankenschein vorgelegt, so wie andere Arbeitnehmer es auch tun müssten. Nach dem Besuch beim Arzt erhalten alle Arbeitnehmer die bekannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.

Abgeordnete erhalten volle Diät

Laut Gesetz braucht diese Bescheinigung erst ab dem vierten Tag der Krankheit vorgelegt werden. Es gibt auch Arbeitgeber, die sich das Recht vorbehalten, bereits für den ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit die entsprechende Bescheinigung einzusehen. Warum Arbeitnehmer erkrankt sind, müssen sie vor ihrem Arbeitgeber nicht offenlegen.

Während Arbeitnehmer in der Regel nach sechs Wochen Erkrankung ein reduziertes Krankengeld ausgezahlt bekommen, erhalten Abgeordnete während der gesamten Zeit die volle Diät. In Bremen sind das aktuell 4700 Euro brutto sowie die Altersversorgungsentschädigung in Höhe von 750 Euro. Bremen steht mit diesem Modell nicht alleine da. Auch in anderen Parlamenten, etwa in Niedersachsen oder Berlin, müssen Abgeordnete keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreichen. „Das hängt mit dem freien Mandat zusammen, dass die Abgeordneten ausüben“, heißt es dazu aus Berlin. Die Politiker seien nur sich selbst und ihrem Gewissen verpflichtet.

Mehr zum Thema Erstaunlich Es ist eine Frage von politischem Feingefühl, die Fortzahlung von Diäten zumindest zu erörtern, ... mehr »

So schätzt es auch Bremens Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) ein. Bisher hätten sich alle Abgeordneten immer bei ihm ordnungsgemäß von Sitzungen abgemeldet. „Warum sollte jemand betrügen?“, sagt Weber. Nur eine Handvoll der Bremer Abgeordneten melde sich mit einem Attest krank, heißt es aus der Behörde – ob aus schlechtem Gewissen oder weil sie es nicht besser wissen, sei spekulativ.

Entschädigungen werden aus Steuergeldern finanziert

Die Abgeordnetenentschädigungen werden aus Steuergeldern finanziert. Genau das ist einer der Gründe, warum die Grünen-Fraktion das bisherige Verfahren im Krankheitsfall hinterfragen will. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum sich jeder andere Arbeitnehmer von einem Arzt bescheinigen lassen muss, dass er krank ist, wir als Abgeordnete aber nicht. Das ist auch den Wählern gegenüber unfair“, sagt Maike Schaefer.

Zwar wollen auch die Grünen nicht, dass Abgeordnete künftig die Art ihrer Erkrankung darlegen müssen, doch Schaefer hatte nach dem Austritt von Wendland kritisiert, dass die gesamte Fraktion 13 Monate nicht gewusst habe, was Wendland fehlt. „So einen Fall haben wir vorher noch nicht gehabt. Das belastet auch das Vertrauensverhältnis“, so Schaefer. Für Wendland ist ihre Erkrankung eine Privatangelegenheit: „Das ist persönlich“, sagt sie dazu. Ich finde es bemerkenswert, dass Teile der Grünen Arbeitnehmerrechte infrage stellen, die vor 100 Jahren von linken politischen Kräften erkämpft worden sind.“

Susanne Wendland war am Montag überraschend aus der Grünen-Fraktion ausgetreten. Die 40-Jährige könne sich nicht mehr mit der Partei identifizieren. „Der Grund ist ein tiefer Vertrauensverlust, der bereits seit Langem meine politische Arbeit belastet. Die Grünen verraten ihre Grundsätze im Kampf um Machterhalt“, begründete Wendland ihre Entscheidung. Ihr Mandat wolle sie von nun an als unabhängige Abgeordnete ausüben. Damit bleibt der rot-grünen Regierungskoalition nur eine Stimme Mehrheit.