Ein Bild vom Prozessauftakt gegen die Trickbetrüger. (Frank Thomas Koch)

Die Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW) will einen laufenden Strafprozess am Landgericht zum Thema im Rechtsausschuss der Bürgerschaft machen. Es geht um ein Verfahren gegen zwei Mitglieder einer internationalen Trickbetrügerbande, die ältere Menschen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen um hohe Geldbeträge geprellt hat.

„Obwohl die Staatsanwaltschaft den Männern schwere Straftaten zum Nachteil vieler Opfer zur Last legt, haben sich das Gericht und die Verfahrensbeteiligten auf ein vergleichsweise geringes Strafmaß geeinigt“, kritisiert der BIW-Bürgerschaftsabgeordnete Jan Timke diese Absprache.

Der Abgeordnete Jan Timke in der Bremischen Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Schadenssumme: Mehr als 120 Millionen Euro

„Es handelt sich hierbei um organisierte Kriminalität, die grenzüberschreitend begangen wird", sagt Timke. Allein in Deutschland seien diesem Eigentumsdelikt nach Angaben des Bundeskriminalamtes bislang eine Million Menschen zum Opfer gefallen. Die Schadenssumme belaufe sich bislang auf mehr als 120 Millionen Euro, obwohl diese Betrugsmasche noch relativ neu sei. Allein im aktuellen Bremer Fall geht es um Betrügereien um insgesamt 579.000 Euro.

Für die Ermittlungsbehörden sei es aufgrund rechtlicher und tatsächlicher Hürden überaus schwer, in die kriminellen Netzwerke einzudringen, räumt Timke ein. Deren Hintermänner säßen oft im Ausland und hier vor allem in der Türkei. Wenn es aber trotz dieser Hindernisse endlich einmal gelungen sei, Tatverdächtige dingfest zu machen, dürften die Angeklagten nicht mit milden Strafen davonkommen, fordert der BIW-Abgeordnete. „Dadurch wird ein fatales Signal an die kriminelle Szene ausgesandt.“

Justiz ist nicht angemessen ausgestattet

Nach Ansicht von BIW ist die von Staatsanwaltschaft und Gericht angestrebte Verständigung mit der Verteidigung in diesem Fall in erster Linie dem Interesse geschuldet, „das aufwendige Verfahren rasch zu beenden und die chronisch unterbesetzte Justiz zu entlasten“.

Weil es der Senat schon seit Jahren nicht schaffe, die Justiz in Bremen personell und materiell angemessen auszustatten, sehe sich die Staatsanwaltschaft genötigt, „selbst mit Angeklagten aus dem Bereich der organisierten Kriminalität fragwürdige Deals zu vereinbaren und geringe Strafen zu akzeptieren“, kritisiert Jan Timke. Dies sei ein Schlag ins Gesicht der Opfer und verhöhne zugleich die mühsame Ermittlungsarbeit der Polizei. Hierzu solle sich Justizstaatsrat Jörg Schulz im Rechtausschuss des Landtages erklären.