Sabrina Schäfer mit Sohn Raphael (links) und Sarah Schottke mit ihrem Sohn Connor. (Christian Kosak)

Sarah Schottke und Sabrina Schäfer sind am Ende ihrer Kräfte, sagen sie. Ihre beiden Söhne Connor und Raphael haben beide Frühkindlichen Autismus. Die Störung ist durch eine tiefgreifende Beeinträchtigung der gesamten Entwicklung gekennzeichnet. Ihre Kinder haben dadurch Probleme mit der Kommunikation und haben zahlreiche Verhaltensauffälligkeiten, die besonders für die Eltern im alltäglichen Umgang belastend sind. Um gegen diese Merkmale etwas zu tun, gehen Connor und Raphael mehrmals in der Woche zur Therapie. Bis zur Einschulung werden die Kosten vom Amt für Soziale Dienste übernommen. Doch danach müssen Eltern in Bremen ihr monatliches Einkommen offen legen und je nach Verdienst dazuzahlen.

Für die Mütter nicht nachvollziehbar. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass Bremen auch nach der Einschulung die komplette Finanzierung übernimmt, so wie es in anderen Kommunen und auch in Bremerhaven der Fall ist, die die Rechtslage anders als die Bremer Behörden auslegen. Schäfers Sohn Raphael wird im kommenden Jahr eingeschult, Sarah Schottke und ihr Mann zahlen bereits seit vergangenem Oktober einen Zuschuss von 180 Euro im Monat. Andere Familien, bei denen beide Partner arbeiten, würden noch viel mehr zahlen. „Für uns eine Menge Geld, da wir monatlich auch noch 200 Euro Schulgeld zahlen“, sagt sie. Connor gehe aktuell auf die Tobias-Schule in Oberneuland, eine heilpädagogische Waldorfschule. „Dort gibt es sehr kleine Klassen“, sagt Schottke. „In einer normalen Integrationsklasse mit mehr als 20 Schülern wäre mein Sohn völlig überfordert.“

Joachim Steinbrück

Die Zuzahlung und das Schulgeld zahlt die Familie vor allem von dem Pflegegeld, das sie monatlich für den Achtjährigen bekommt und das eigentlich als Entschädigung für die Pflegepersonen gedacht ist. „Wir müssen uns finanziell sehr einschränken, worunter auch unsere Tochter leidet“, sagt Schottke. Eigentlich würde die 35-Jährige gerne wieder arbeiten gehen. „Doch mir würden von dem Gehalt nur 20 Prozent bleiben“, sagt sie. Auch Sabrina Schäfer überlegt, ob sie auch im kommenden Jahr noch weiterarbeiten kann, wenn ihr Kind eingeschult wird und die Zuzahlungen beginnen. „Für 20 Prozent des Lohns geht doch keiner arbeiten“, sagt sie. Um der Situation noch für einem Jahr aus dem Weg zu gehen, lässt die Familie ihren Sohn sogar ein Jahr später einschulen.

Durch die Therapie hätten Connor und Raphael in den vergangenen Jahren bereits große Fortschritte erzielt. Davor hätten beide kaum sprechen können, und auch Augenkontakt mit anderen fiel ihnen schwer. Das sei nun anders. Was für Auswirkungen es auf die Betroffenen haben kann, wenn sich Eltern die Autismus-Therapie nicht mehr leisten können, weiß Martina Melzer, die Autismus-Therapiezentren in Vegesack leitet. Insgesamt gibt es im Land Bremen fünf solcher Einrichtungen. Wenn die Therapie abgebrochen wird, könne der Übergang in die neue Lebenssituation nicht begleitet werden. „Es gibt einige Kinder, die trotzdem gut zurechtkommen, aber das sind eher Einzelfälle“, sagt sie. „Für die anderen Schüler kann es belastend werden, denn Menschen mit Autismus müssen viele Dinge immer wieder lernen und wiederholen, weil sie die Fähigkeiten sonst nicht anwenden können. Zudem fällt die wichtige Unterstützung des Umfeldes mit dem Abbruch der Therapie weg.“ Wenn Familien die Therapie abbrechen, sei das häufig in der Einschulungsphase der Fall, weil sie ab diesem Zeitpunkt zum Teil mehrere hundert Euro im Monat dazuzahlen müssen. „Für die Familien ist das eine sehr schwierige Situation, die sie oft schon Monate vor der Einschulung belastet“, so Melzer.

Magnus Buhlert (Redaktion FMA)

Unterstützung in ihrer Kritik bekommen die beiden Mütter vom Bremer Autismusverein und vom Landesbehindertenbeauftragten Joachim Steinbrück. Dem Verein sei bekannt, dass die Finanzierung der Therapie für viele Eltern der betroffenen Kinder und Jugendlichen ein Problem ist. Der Verein wisse von 20 bis 30 Fällen, bei denen die Therapie aus finanziellen Engpässen abgebrochen wurde. „Dass einige Autisten anders behandelt werden, ist ungerecht und entspricht auch nicht der Philosophie des Bundesteilhabegesetzes“, sagt Magnus Buhlert, Vorsitzender des Bremer Autismusvereins. Die Therapien würden eine Teilhabeleistung darstellen, die alters- und einkommensunabhängig sein sollte. Autismus würde nicht einfach verschwinden, nur weil man in die Schule kommt.

Die Bremer Sozialbehörde begründet die Art der Zuzahlung mit einer veränderten Rechtslage, die mit der Einschulung der Kinder einsetzt. Die sogenannte Frühförderung, die als Eingliederungshilfe zähle, ende mit dem Schuleintritt. Danach werde Autismus als wesentliche körperliche und/oder geistige Behinderung der Sozialhilfe zugeordnet. „Grundlage dafür ist eine Empfehlung der Bundesgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger aus dem Jahr 2009‘“, sagt Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde. Sozialhilfe sei immer eine nachrangige Leistung des Staates für Menschen, die aus eigenen Mitteln oder mit anderer staatlicher Unterstützung nicht mehr über hinreichendes Einkommen verfügen. Deshalb werde das Einkommen der Eltern bewertet, um über Leistungsfähigkeit zu den Kosten der Autismus-Therapie zu urteilen.

Die Autismus-Therapie werde nur bei diagnostiziertem Asperger-Autismus nicht mit Kosten für Eltern verbunden. Er falle nicht unter die Sozialhilfe-Regelung, sondern in die Jugendhilfe. Anlass dafür war ein Gerichtsurteil, das die spezielle Form des Asperger-Autismus den seelischen Behinderungen zugeordnet hat. Für Jugendhilfe werden grundsätzlich keine Kostenbeiträge erhoben. Zudem würden auch schulbegleitende Hilfen für alle Formen des Autismus ohne Kostenbeitrag gewährt, sofern eine entsprechende gutachterliche Stellungnahme vorliegt, so Schneider.

Der Landesbehindertenbeauftragte Joachim Steinbrück und Jurist findet indes, dass man das Recht auch anders auslegen könnte. „Die rechtlich entscheidende Frage ist, ob die Therapie eine Hilfe für eine angemessene Schulbildung ist oder nicht“, sagt er. „Ist es nämlich eine solche Hilfe, ist das Vermögen und Einkommen der Eltern nicht anzurechnen. Es gibt ein Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe, das davon ausgeht, dass es sich bei der Autismus-Therapie um eine Hilfe für eine angemessene Schulbildung handeln kann“, sagt er. Die Beschwerde der Mütter will Steinbrück nun zum Anlass nehmen, um noch einmal Kontakt mit der Behörde aufzunehmen und sie um eine Überprüfung ihrer Position zu bitten.

Sarah Schottke und ihr Mann haben Widerspruch gegen die Zuzahlungen eingelegt, der jedoch bereits abgelehnt wurde. Sie und Sabrina Schäfer wollen deshalb in den kommenden Wochen eine Petition zum Thema einreichen, mit der sie weiter auf das Thema aufmerksam machen wollen.

Autismus Autismus ist eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung. Häufig bezeichnet man Autismus auch als Störungen der Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, die sich auf die Entwicklung der sozialen Interaktion, der Kommunikation und des Verhaltensrepertoires auswirken. Es wird zwischen Frühkindlichem Autismus, Asperger-Syndrom und Atypischem Autismus unterschieden. Wie viele Autisten es in Bremen gibt, ist unklar. Weltweit geht man davon aus, dass 0,9 bis ein Prozent der Menschheit Autismus haben.