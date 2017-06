„New York City, 1996“: ein Bild von Frank-Heinrich Müller, der in Leipzig arbeitet. (Rotary Club)

„Leipzig trifft Bremen – Kunst fördert KidsCamps“ lautet der Titel einer Benefiz-Kunstauktion, die die Rotary Clubs „Leipzig - Alte Börse“ und „Bremen - Böttcherstraße“ ins Leben gerufen haben. Als Partnerclubs sind sie eng miteinander verbunden und engagieren sich in verschiedenen sozialen Projekten in Leipzig und Bremen.

Im Fokus steht dabei immer der kulturelle Austausch der beiden Regionen. Vor diesem Hintergrund haben sich die beiden Clubs entschlossen, gemeinsam die Auktion durchzuführen, in deren Rahmen Werke von Künstlern aus der Region Leipzig/Halle und Bremen in Bremen ausgestellt und versteigert werden sollen.

Austausch mit Gästen und Künstlern

Los geht es mit der Vernissage in der Galerie Mitte am Freitag, 16. Juni, ab 17 Uhr. Interessierte haben dann am Paulskloster 12 in Bremen die Gelegenheit, die Kunstwerke vorab zu besichtigen, sich mit den Gästen und Künstlern auszutauschen und sich erste Werke vorzumerken.

„Hase“ heißt das Bild von Stephan Fritsch. (Pascal Faltermann, Rotary Club)

Einen Tag später folgt die Benefiz-Kunstauktion am Sonnabend, 17. Juni, ab 15.30 Uhr, ebenfalls in der Galerie Mitte. „Mit den Erlösen der Kunstauktion werden wir die Organisation und Realisation der seit 2008 aus Spenden durchgeführten „KidsCamps“ unterstützen“, sagt Markus Pragal, Präsident Rotary Club Bremen-Böttcherstraße.

Dadurch sollen Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien die Möglichkeit erhalten, abseits des Alltags an einem pädagogisch betreuten, abwechslungsreichen und kostenlosen Jugend-Zeltlager teilzunehmen, ergänzt sein Pendant Matthias Burger, Präsident Rotary Club Leipzig-Alte Börse.

Katalog zur Auktion

Der Plan sieht vor, dass die Erlöse der versteigerten Bilder hälftig zwischen den jeweiligen Künstlern und dem Projekt Kids-Camps aufgeteilt werden. Der Kunsthistoriker Frank Laukötter hat die Ausstellung kuratiert und wird die Versteigerung zusammen mit einem zweiten Auktionator durchführen.

"Kleine Sitzende" heißt diese Bronze von Bernd Altenstein aus Worpswede. (Pascal Faltermann, Rotary Club)

Unter den Hammer kommen mehr als 50 Kunstwerke. Zur Auktion gibt es auch einen Katalog mit allen Werken, der im Internet unter unter www.bremen-boettcherstrasse.rotary.de einzusehen ist.