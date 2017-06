Sofia Leonidakis (Die Linke) fordert vom Senat ein Konzept, die Arbeitsbedingungen für Hebammen zu verbessern. Auch in den Kliniken gebe es bereits Versorgungsengpässe. (Christina Kuhaupt)

Gut eine Stunde lang wurde viel geredet über die Situation der Hebammen in Bremen – und was es für Schwangere bedeutet, wenn zum 1. Juli die letzten drei Beleghebammen in der Stadt ihre Tätigkeit aufgeben.

Sofia Leonidakis von der Linken, deren Fraktion die Aktuelle Stunde am Mittwoch in der Bürgerschaft beantragt hatte, fasste sie am Ende so zusammen: „Selbstverständlich ist das eine Versorgungslücke. Dass nun drei Hebammen aufgeben, hört sich zunächst nicht viel an. Aber damit fällt ein ganzes Angebot für werdende Mütter sowie die gesetzlich verbriefte Wahlfreiheit des Geburtsortes und der Geburtsform weg.“

Neben der Vor- und Nachsorge begleiten Beleghebammen Schwangere bei der Geburt in der Klinik. Die Frauen müssten sich nun damit arrangieren, dass sie im Kreißsaal von wechselnden Hebammen begleitet würden. Denn: „Auch in den Kliniken gibt es Engpässe, weil Hebammen fehlen.“

Vergütung reicht nicht für Versicherungsbeiträge

Die drei letzten Bremer Beleghebammen geben die Geburtshilfe auf, weil sie sich nach eigenen Angaben die jedes Jahr steigenden Haftpflichtprämien nicht mehr leisten können – und die Vergütung nicht ausreiche, um die jährlichen Versicherungsbeiträge zu refinanzieren.

Ab Juli müssen selbstständige Hebammen, die neben Vorsorge und Wochenbettbetreuung auch Geburtshilfe leisten – als Beleghebammen in der Klinik, im Geburtshaus oder bei Hausgeburten – rund 7640 Euro im Jahr zahlen. Der Satz für eine Beleggeburt liegt bei 273 Euro brutto, netto sind das etwa 90 Euro.

Die Kritik der Linken-Bürgerschaftsabgeordneten bezog sich auf die Äußerung aus der Gesundheitsbehörde, das Aus der Beleghebammen führe nicht zu einer Versorgungslücke. Leonidakis betonte, dass die aktuelle Situation symptomatisch für eine generelle Entwicklung sei: „Auf Bundesebene braucht es dringend eine tragfähige Lösung für die Versicherungsproblematik. Wir fordern die Einrichtung eines bundesweiten Haftungsfonds für alle Heilberufe. Es reicht aber nicht, wie der Senat, allein auf den Bund zu verweisen. Auch Bremen muss Maßnahmen ergreifen, um das Versorgungsangebot von Hebammen zu erhalten und auszuweiten“, forderte sie.

Problem soll auf Bundesebene gelöst werden

Es müssten Anreize für die Nachwuchssicherung und bessere Arbeitsbedingungen geben. Dass das Versicherungsproblem auf Bundesebene gelöst werden soll, darin waren sich alle Redner von Linken, Grünen, FDP, SPD und CDU einig. Auch darin, eine Eins-zu-Eins-Betreuung von Schwangeren durch jeweils eine Hebamme sicherzustellen.

Ein Schritt dahin sei die Einrichtung eines hebammengeleiteten Kreißsaals, wie es ihn am Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gibt, betonte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Kirsten Kappert-Gonther. In hebammengeleiteten Kreißsälen tragen die Hebammen die volle Verantwortung, die Geburten laufen unter ihrer Regie. Bei Komplikationen werden Ärzte dazu gerufen.

„Zum 1. Januar 2018 will das Diako in Gröpelingen dieses Konzept für Bremen einrichten“, sagte Kappert-Gonther. Zudem müsse die Vergütung durch die Krankenkassen für eine natürliche Geburt neu bewertet werden. „Bisher wird ein Kaiserschnitt besser bezahlt.“

Bundesweiter Fonds

Das führe dazu, dass der wirtschaftliche Anreiz für eine Kaiserschnitt-Geburt in den Kliniken deutlich größer sei – und einer niedrigeren Kaiserschnittrate im Wege stehe. „Auch wenn wir sie schon gesenkt haben, 30 Prozent sind immer noch zu hoch.“ Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) betonte, dass sie die Situation der Hebammen auf die Tagesordnung der Gesundheitsministerkonferenz gesetzt habe, die in der kommenden Woche in Bremen stattfindet.

„Wir brauchen einen bundesweiten Fonds. Wenn man das fürs Impfen und Atomkraftwerke hat, kann es nicht sein, dass es den für Hebammen und die Versorgung von Schwangeren nicht gibt“, bekräftigte die Senatorin. Sie bedauere natürlich das Aus der Beleghebammen, ein Teil der Wahlfreiheit sei damit nicht mehr gegeben.

„Die Frage ist, wie wir die Versorgung so absichern müssen, dass keine Lücke entsteht.“ Die Versorgung in Bremen sei aber gut, es gebe weder ein großes Vakuum noch eine Krise. Das Arbeitsformat von Beleghebammen sei vor allem in ländlichen Regionen zu finden, in Stadtstaaten sei die Anzahl von Geburten, die so begleitet würden, grundsätzlich gering.