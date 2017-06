Auf der Linie 4 wird es an diesem Dienstag noch bis zum Nachmittag zu Verspätungen kommen. (Hans-Henning Hasselberg)

In Horn ist am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr eine Straßenbahnoberleitung gerissen. Nach Polizeiangaben hatte ein Lkw-Fahrer mit einem Bagger auf der Ladefläche versucht, an der Leher Heerstraße unter der Oberleitung hindurchzufahren. Dabei durchtrennte der Bagger die Leitung und diese fiel zu Boden. Verletzt wurde niemand.

In der Folge musste die Leher Heerstraße zwischen Horner Kirche und Vorstraße für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Betroffen waren neben dem Autoverkehr die Buslinien 33, 34 und 21 sowie die Straßenbahnlinie 4. Derzeit laufen die Reparaturarbeiten, weshalb die Leher Heerstraße in dem Bereich nach wie vor nur eingeschränkt befahrbar ist. Fahrgäste der Linie 4 müssen sich noch bis zum Nachmittag auf Verzögerungen einrichten.

Ein BSAG-Sprecher teilte mit, dass die Linie 4 mindestens noch bis zum frühen Nachmittag zwischen Lilienthal und Kirchbachstraße gesperrt bleibt. Inzwischen sei aber ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. "Die Busse halten an den regulären Straßenbahnhaltestellen", sagte der BSAG-Sprecher. Zwischen Arsten und Kirchbachstraße fahren die Bahnen normal.

Wenn die Straßenbahnen ihren Verkehr zwischen Lilienthal und Kirchbachstraße wieder aufnehmen, werde es noch weitere 60 bis 90 Minuten dauern, bis der Verkehr wieder komplett normal laufe. Auf der Linie 4 wird es also noch für ein paar Stunden zu Verspätungen und Behinderungen kommen.