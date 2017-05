Die "Costa Magica" ist ein Kreuzfahrtschiff der Reederei Costa Crociere. Das Schiff wurde im Jahr 2004 fertiggestellt, ist 272 Meter langg und 35,5 Meter breit. Es kann bis zu 3500 Passagiere aufnehmen. (Reederei Costa Crociers)

Mehr als 270 Meter lang und Platz für 3500 Passagiere – die „Costa Magica“ ist ein wirklicher Hingucker. Wenn das Schiff an diesem Dienstag, 30. Mai, zum ersten Mal am Bremerhavener Kreuzfahrtterminal festmacht, ist das ein wichtiger Moment. Immerhin hat ein Kreuzliner mit so vielen Tagesgästen an Bord zuletzt in der Saison 2008/2009 am Columbus Cruise Center Bremerhaven angelegt. Insgesamt kommt die „CostaMagica“ in diesem Jahr elf Mal nach Bremerhaven und bietet Landgänge für die Passagiere in der Stadt und der Region an.

„Das ist wirklich eine erfreuliche Entwicklung“, sagt Veith Hürdler, Geschäftsführer des Columbus Cruise Centers Bremerhaven (CCCB). „Das Besondere an Costa und der „Costa Magica“ ist, dass sie über das Jahr verteilt bis zu 30 000 Tagesgäste mitbringt. Diese große Anzahl von – wie wir sagen - Transit-Passagieren hatten wir das letzte Mal durch die Reederei MSC.“

Passagierwechsel in Bremerhaven

Und: Die „Costa Magica“ setzt einen weiteren Meilenstein am Bremerhavener Kreuzfahrtterminal. Das Schiff bringt nicht nur Italiener, Franzosen, Spanier und Deutsche als Tagesgäste, sondern legt gleichzeitig auch zum Passagierwechsel an. „Das ist in der Kombination für uns hier am Terminal auch ein Novum. Es gehen rund 600 Passagiere von Bord und 600 neue Gäste wieder aufs Schiff rauf“, erklärt Veit Hürdler. Von Bremerhaven aus fährt das Schiff zunächst nach Amsterdam und dann weiter auf die Nordroute nach Norwegen und wieder zurück nach Bremerhaven. Tatsächlich läuft die Costa Reederei die Seestadt in diesem Sommer damit häufiger an als zum Beispiel Kiel oder Hamburg.

Am Donnerstag kommt der Kreuzliner gegen 9 Uhr zum ersten Mal an der Weser an und verlässt Bremerhaven gegen 14 Uhr wieder. Zum Abschied spielen dann 25 Musiker der Norddeutschen Hanse Philharmonie, auf der Zuschauergalerie des Terminals werden Tücher zum Winken verteilt und eine Salutkanone feuert drei Schüsse ab.

Die „Costa Magica“ wurde 2004 in Dienst gestellt, war rund zwei Jahre lang das Flaggschiff der Costa-Flotte und wurde dann von einem Neubau abgelöst. Nichtsdestotrotz zählt der Kreuzliner auch heute noch zu den Top-Schiffen der Reederei. Die Designer haben auf italienische Lebensart und italienischen Stil geachtet – wie sollte es auch sonst sein? Der Stammsitz der Reederei ist in Genua. An Bord gibt es neben einem großen Theater über drei Decks insgesamt vier Swimming-Pools, einen ausgeprägten Spa-Bereich, ein Casino und weitläufige Shopping-Möglichkeiten.

Geführte Touren an Bord

Die gute Nachricht für alle Schiffsgucker und Kreuzfahrt-Fans: Bei diesem Erstanlauf in Bremerhaven müssen die Zuschauer nicht auf der Besuchergalerie des Kreuzfahrtterminals bleiben, sondern können sich die „Costa Magica“ ansehen. Die Reederei bietet geführte Touren über den Kreuzliner an, damit sich zukünftige Passagiere ein Bild von dem Schiff machen können, bevor sie eventuell selbst eine Kreuzfahrt buchen. Der Preis für die gut zweieinhalbstündige Tour beträgt 19 Euro. Wer sich für eine Kreuzfahrt entscheidet, bekommt den Betrag durch 20 Euro Bordguthaben für die Kreuzreise zurückerstattet.

Anmeldungen für die Schiffstour sind unter der Mailadresse schiffsbesuche@de.costa.it möglich. Dafür müssen der volle Name, das Geburtsdatum sowie der Geburtsort, die Nationalität und die Personalausweisnummer angegeben werden. Hintergrund dafür ist die internationale Hafensicherheits-Vorschrift ISPS.

Den jeweiligen Beginn und den Treffpunkt für die Schiffsführungen bekommen die Interessenten zeitnah per Mail mitgeteilt. Zur Schiffstour muss der Ausweis mitgebracht werden.