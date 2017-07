Die Männer hatten sich als Polizeibeamte in zivil ausgegeben. (dpa)

Bei einer vermeintlichen Drogenkontrolle berührten die falschen Beamten die Teenager im Genitalbereich und an den Brüsten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Verlauf der Nacht erstatteten zwei weitere Mädchen an der Polizeiwache in Lesum Strafanzeige. Die Täter sind flüchtig. Die Bremer Polizei sucht nun Zeugen.

In den frühen Morgenstunden erklärten zwei 16-jährige Mädchen aus Bremen gegenüber der Polizei, dass sie auf dem Heimweg von einer nahe gelegenen Diskothek durch die Wallanlagen liefen. In der Straße Contrescarpe seien sie dann von drei Personen angesprochen worden, die sich als Polizeibeamte in zivil ausgaben.

Ausweis ohne Foto

Die angeblichen Polizisten erklärten, dass es Probleme mit Drogen gebe und sie die beiden deshalb durchsuchen müssten. Um ihre Glaubwürdigkeit zu bekräftigen, hatte einer der drei Männer einen Dienstausweis vorgezeigt. Das Papier sei ein blau-weißes, laminiertes Blatt gewesen.

Ein Foto wies der angebliche Ausweis nicht auf. Bei der angeblichen Durchsuchung berührten die Männer die Mädchen an intimen Stellen. Da dies den beiden 16-Jährigen komisch vorkam, meldeten sie den Vorfall anschließend auf der Polizeiwache. Im Verlauf der Nacht zeigten dann zwei weitere junge Frauen, 17 Jahre und 18 Jahre alt, einen ähnlichen Vorfall an.

Männliche Polizisten durchsuchen Frauen nicht

Der Tatort sei diesmal am Hillmannplatz gewesen. Die Täter wurden von den Frauen beschrieben: Einer von ihnen soll etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß gewesen sein. Der Zweite sei 20 bis 30 Jahre alt, auch er etwa 1,80 Meter groß. Der dritte Täter, etwa 30 Jahre, 1,80 Meter groß, habe auffällige Segelohren gehabt.

Zeugen sollen sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362 38 88 melden. Die Polizei Bremen weist darauf hin, dass männliche Polizisten keine Durchsuchungen bei Frauen vornehmen. Die Dienstausweise der Beamten zeigen zudem oben links immer ein Foto der Bediensteten.