Flucht auf Fahrrädern Männer überfallen Getränkemarkt in Hemelingen

Zwei noch unbekannte Männer haben am Mittwochabend einen Getränkemarkt in der Mahndorfer Heerstraße überfallen. Anschließend flüchteten sie mit dem Rad in Richtung Arbergen.