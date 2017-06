Der Kadaver des Tieres. (Karsten Klama)

Von weitem wirkte der Kadaver wie eine gestrandete Robbe, Passanten rätselten, worum es sich handeln könnte. Die weiße Hautfarbe und Barten am Kopf des Tieres deuten auf einen Flusswels hin. Er gilt als der größte Süsswasserfisch Europas. Möglich ist, dass das Tier mit einer Schiffsschraube in Kontakt geriet und so verendete. (wk)