Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt mit ihrer Hamburger Kollegin Cornelia Prüfer-Storcks und dem hessischen Minister Stefan Grüttner. (Frank Thomas Koch)

Zwei Tage haben die Gesundheitsminister der Länder in der Hansestadt unter dem Vorsitz von Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) konferiert, am Donnerstag haben sie ihre Ergebnisse und Forderungen an den Bund vorgestellt. Rund 30 Themen standen auf der Tagesordnung, das sind die wichtigsten Beschlüsse:

Mehr Geld für die Kliniken:

Die Bundesländer wollen jedes Jahr zusätzlich 500 Millionen Euro in die Krankenhäuser investieren. Allerdings nur dann, wenn der Bund den Topf um den gleichen Betrag auf eine Milliarde Euro aufstockt. „Das Geld für das zusätzliche Investitionsprogramm soll aus Steuermitteln kommen, um die Krankenkassen und damit die Beitragszahler nicht zu belasten“, sagte die Hamburger Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Die Länder fordern den Bund auf, einen entsprechenden Gesetzentwurf zu entwickeln. Das Geld soll unter anderem in die Zusammenarbeit der Kliniken mit dem ambulanten Bereich und die IT-Sicherheit fließen. Bereits ab 2019 soll es bereit stehen. Derzeit stellen die Länder insgesamt 2,8 Milliarden jährlich als Investitionsmittel bereit. Wie der WESER-KURIER am Donnerstag berichtete, schreibt jede fünfte Klinik in Deutschland rote Zahlen. Nach einem aktuellen Klinikreport stehen Bremen und Niedersachsen schlechter da als andere Länder.

Versorgung älterer Menschen:

Die medizinische und pflegerische Versorgung soll verbessert werden, dazu soll der Bund Leitlinien mit Empfehlungscharakter entwickeln. Etwa zur Mehrfachmedikation: Ältere Menschen seien häufiger von mehreren Erkrankungen betroffen und nähmen gleichzeitig mehrere Arzneimittel ein. „Es gibt aber noch zu wenige Erkenntnisse darüber, wie bestimmte Krankheiten bei ihnen verlaufen und welche Wechselwirkungen Medikamente haben. Deshalb brauchen wir mehr Forschung“, forderte Quante-Brandt. Dafür soll der Bund Anreize schaffen.

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen:

Vor allem die Situation von Kindern und Jugendlichen in schwierigen sozialen Lagen soll verbessert werden. „Das wollen wir alle, aber es gibt immer noch Umsetzungsprobleme“, sagte Quante-Brandt. Deshalb sollen die Länder in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe Modelle erarbeiten, wie etwa Eltern in besser erreicht werden können, unter anderem für Präventionsprogramme. Es gehe um die Themen Impflücken, Kampf gegen Übergewicht und Bewegungsmangel und die Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchen, die vor allem im jugendlichen Alter nachließen.

Telemedizin und elektronische Patientenakte:

„Bisher haben wir es nicht geschafft, die technischen Möglichkeiten umzusetzen, um vor allem auch für Patienten im ländlichen Raum mit der Telemedizin eine hochwertige und wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten. Die Potenziale sind ungenutzt“, sagte der hessische Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU). Mithilfe der Telemedizin könne etwa schnell ein Facharzt zugeschaltet und lange Wege vermieden werden. Bisher sei die Telemedizin aber lediglich bei rund einem Prozent der infrage kommenden Patienten Bestandteil der Behandlung. In der Notfallversorgung sei es darüber hinaus besonders wichtig, dass Patientendaten – etwa zu Medikamenten, die eingenommen werden - schnell und auf einen Blick für Ärzte verfügbar sind. „Über die elektronische Patientenakte können solche Daten abgerufen werden“, betonte Grüttner. Die Gesundheitsminister und -senatoren der Länder fordern den Bund auf, stärker für diese technischen Möglichkeiten zu werben, auch um Ängste in Bezug auf die Datensicherheit abzubauen.