Für das Sex-Gewerbe treten Ende der Woche auf Bundesebene neue gesetzliche Bestimmungen in Kraft. Um ihnen Geltung zu verschaffen, müssen die Bremer Behörden personell aufrüsten.

Der Bremer Senat hat am Dienstag beschlossen, in den nächsten Monaten sieben Planstellen einzurichten, um das Prostituiertenschutzgesetz auf kommunaler Ebene durchzusetzen. (dpa)

Der Senat hat am Dienstag beschlossen, in den nächsten Monaten sieben Planstellen einzurichten, um das Prostituiertenschutzgesetz auf kommunaler Ebene durchzusetzen. Auch bei den Sachkosten sind die örtlichen Behörden gefordert, sodass für die Hansestadt insgesamt mit zusätzlichen Ausgaben im höheren sechsstelligen Bereich zu rechnen ist.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bundestag mit den Stimmen der Großen Koalition das Prostituiertenschutzgesetz verabschiedet, und zwar mit Wirkung zum 1. Juli 2017. Es sieht unter anderem vor, dass Prostituierte sich alle zwei Jahre bei den Kommunen anmelden und jedes Jahr eine Gesundheitsberatung absolvieren müssen. Außerdem soll zukünftig jeder Betreiber eines Bordells ein Betriebskonzept vorlegen und einer Zuverlässigkeitsprüfung unterzogen werden. Ziel des Gesetzes ist es, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und ausbeuterische Geschäftskonzepte zu unterbinden. Ob das durch die Bestimmungen des Gesetzes zu bewerkstelligen ist, muss sich noch erweisen. Klar ist allerdings, dass bei seiner Ausführung die eigentliche Arbeit auf die Kommunen zukommt.

In Bremen war lange unklar, welche senatorische Behörde die Federführung haben sollte. Weder Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) noch Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) noch Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) rissen sich um den Job. Deswegen kam es zu der absurden Situation, dass bis in die letzte Woche nicht klar war, welche Behörde in Bremen für die Ausführung eines Gesetzes zuständig sein soll, das der Bundestag bereits vor einem Jahr beschlossen hatte. Klar war dabei eigentlich schon länger klar: Prostitution ist Gewerbe, wenn auch „horizontales“ Gewerbe, und somit dem Ressort von Martin Günthner zuzurechnen. Erst nachdem der hinhaltende Widerstand seiner Behörde vor wenigen Tagen gebrochen war, wurde eiligst eine Tischvorlage für die Senatssitzung gestrickt.

Senat rechnet mit Sachkosten von zunächst rund 135.000 Euro

Darin steht nun Folgendes: Die Einhaltung des Prostituiertenschutzgesetzes wird ab dem 1. Juli in erster Linie Sache von der Wirtschaftsbehörde überwacht, jedenfalls soweit es um gewerberechtliche Aspekte der Sex-Betriebe geht. Für die Informations- und Beratungsgespräche mit Prostituierten ist die Sozialbehörde zuständig, für den Gesundheitsschutz die Gesundheitssenatorin. Die Finanzbehörde wird dem Haus von Martin Günthner kurzfristig drei Mitarbeiter zuweisen, damit „zumindest die gesetzlich vorgeschriebenen Anmeldeverfahren nach Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes durchgeführt werden können“, wie es in dem jetzt gefassten Beschluss heißt. Zum 1. Januar 2018 soll die Personalausstattung mit insgesamt sieben Vollzeitstellen komplett zur Verfügung stehen. Daneben rechnet der Senat mit Sachkosten von zunächst rund 135.000 Euro, unter anderem für Dolmetscherdienste und die Anschaffung eines Autos für Kontrollfahrten.