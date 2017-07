Bremen wird weiter wachsen, in jedem Fall an Wohnungen. Man fühlt sich fast an großkoalitionäre Zeiten erinnert, als mit großen Gesten große Entwicklungsgebiete vorgestellt wurden. Damals entstanden die Neubaugebiete Borgfeld-Ost und -West, jetzt ist es die Gartenstadt Werdersee – 200 Millionen Euro, mehr als 16 Hektar Fläche, 590 Wohneinheiten, oha, und nur ein Teil von deutlich mehr. Pro Jahr sollen in Bremen 2000 neue Wohnungen entstehen, kündigte Bürgermeister Carsten Sieling im Mai an, wie lange, ist nicht bekannt. Indes setzen die Größe des Landes dem Bauboom natürliche, die Grünen als Koalitionspartner ihm politische Grenzen.

Die Vorstellung von Bremen als wachsende Stadt existiert nicht erst seit gestern oder vorgestern, auch nicht erst seit dem Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2015. Seit etlichen Jahren bemühen sich die SPD und ihre Koalitionspartner (sofern erforderlich) darum, dass die Städte Bremen und Bremerhaven zumindest nicht schrumpfen und bestenfalls gedeihen. Anfang des Jahrtausends wurde eigens eine „Neubürgeragentur“ gegründet, um Menschen in Bremen zu halten und nach Bremen zu ziehen. 2009 fiel sie Einsparungen zum Opfer.

Ein besonderer Ansporn für jeden bremischen Zuwachs ist die Einwohnerwertung, die den Stadtstaaten zugute kommt, von einigen Flächenländlern neiderfüllt und abschätzig Einwohnerveredelung genannt. Wer innerhalb der Landesgrenzen wohnt, ist für die Finanzzuweisungen des Bundes an Bremen mehr wert als ein Niedersachse für Niedersachsen.

In jüngster Zeit ist die Zahl der Einwohner des Landes tatsächlich gestiegen, in Bremerhaven noch stärker als in Bremen, ohne eigenes Zutun. Dafür hat insbesondere der „Wanderungsaustausch mit dem Ausland“ gesorgt, wie das Statistische Landesamt es formuliert. Experten prognostizieren für die nächsten Jahre ein weiteres Plus, beispielsweise durch den Nachzug der Familien von Flüchtlingen.

Mit dem Bau von Schulen ist es nicht getan

An das niedersächsische Umland dagegen verliert Bremen weiterhin Einwohner. Bei Lokalpatrioten muss das auf Unverständnis stoßen: Bremen ist eine überschaubare und grüne Großstadt, die Mieten sind noch relativ moderat, gegen die Einwohner ist nicht viel vorzubringen. Aber das reicht eben nicht, selbst wenn Wohngebäude wie Pilze aus dem Boden schießen. Wer wachsen will, braucht Arbeits-, Kita- und Schul- und sogar Parkplätze, wenn möglich in der Nähe der neuen Wohnungen. Damit kann Bremen derzeit nicht durchweg dienen, geschweige denn glänzen.

Es gibt konkrete Pläne, um die bereits bestehenden Versorgungslücken zu schließen. 55 neue Kitas sollen entstehen, sechs neue Schulen werden auf absehbare Zeit gebraucht. Und das ist nur eine nackte rechnerische Größe. Denn der Lehrermangel, Probleme mit einer geschmeidigen Umsetzung der Inklusion und das Abschneiden bremischer Schüler in Bildungsvergleichen zeigen, dass es nicht damit getan ist, Schulen zu bauen. Gerade der jüngste Zuwachs an Neubremerinnen, -bremern und -bremerchen braucht in der Regel etwas mehr staatliche Zuwendung, um sich hier zu Hause zu fühlen, eine Ausbildung und eine Stelle finden zu können.

Alles das kann, unter enormen Anstrengungen jedweder Art, womöglich staatlich organisiert werden. Anders sieht es mit Arbeitsplätzen aus. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer, wie gerade vom Senat beschlossen, um Bildungsausgaben zu finanzieren, entfaltet in der Regel wenig Anziehungskraft für Unternehmen und zeigt einmal mehr: Die Quadratur des Kreises scheint ein Kinderspiel gegen das Durchschlagen des bremischen Knotens aus strukturellen Nachteilen, neuen, ungeahnten Herausforderungen und Versäumnissen der Vergangenheit.

Apropos Versäumnisse: Wenn Bremen gezielt weiter wachsen soll, jedenfalls um zufriedene Einwohner, muss weit über ein bis zwei Wahlperioden hinaus gedacht werden. Momentan sind Bremen und viele andere Städte damit beschäftigt, Wachstumsprobleme zu schultern, auf die niemand vorbereitet war. Mit Bewohnern mitwachsen müssen auf Dauer nicht nur Schulen und Wohnungen, sondern auch die Infrastruktur, das medizinische Versorgungsangebot, soziale Einrichtungen aller Art sowie die Verwaltung, sofern sie Bürgern noch nah sein will, und zwar unter erschwerten Bedingungen. Eines darf nämlich nicht mitwachsen: Bremens Schulden.