Der Mann, der am 25. Oktober 2016 im Rhododendron-Park mit einem Messer wahllos auf Passanten eingestochen hat, wird dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht. Mit diesem Urteil endete am Freitagmittag vor dem Landgericht das Sicherungsverfahren gegen einen 29-jährigen Bremer. Es ist das erwartete Urteil – alle Prozessbeteiligten waren sich einig, dass der Mann psychisch schwer krank ist und die Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. „Sie sind nicht kriminell, sie sind krank“, wandte sich die Vorsitzende Richterin während der Urteilsbegründung an den Beschuldigten.

Der Mann hatte im vergangenen Oktober im Rhododendronpark ohne jede Vorwarnung insgesamt acht Menschen attackiert und mehrere von ihnen mit einem Messer schwere Schnitt- und Stichwunden zugefügt. Eine Frau schwebte sogar in Lebensgefahr und musste wochenlang stationär behandelt werden. Der Fall hatte auch deshalb für großes Aufsehen gesorgt, weil die Sicherheitsbehörden nach der Meldung der Vorfälle zunächst auch einen terroristischen Anschlag nicht ausgeschlossen hatten, das Gebiet um den Park hermetisch abriegelten und mit einem Sondereinsatzkommando anrückten.

Vom versuchten Mord, dessen der Mann ursprünglich beschuldigt worden war, rückte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer ab. Auch wenn er eines seiner Opfer durch einen Stich in den Rücken lebensgefährlich verletzt hatte, fehle das Mordmerkmal Heimtücke, erklärte die Staatsanwältin. Der 29-Jährige habe nicht bewusst die völlige Ahnungslosigkeit und damit Wehrlosigkeit seiner Opfer ausgenutzt, sondern sich darüber keinerlei Gedanken gemacht. Er sei einfach nur durch den Park gelaufen und habe mehrere völlig unbeteiligte Menschen attackiert.

Daraus könne kein Schuldvorwurf abgeleitet werden, da er zur Tatzeit unter einer ausgeprägten paranoiden Schizophrenie gelitten habe. Er habe selbst Angst vor Menschen gehabt und sich verfolgt gefühlt. Dies alles sei aber nur passiert, weil er seine Medikamente nicht genommen hatte, hielt die Staatsanwältin dem Beschuldigten vor, worauf dieser im Gerichtssaal mit Nicken und einem leisen „Ja“ reagierte.

Staatsanwältin: "Sicherungsverwahrung ist unerlässlich"

Der 29-Jährige habe sich in der Verhandlung bemüht, so weit es ihm möglich war, an der Tataufklärung mitzuwirken, konstatierte die Staatsanwältin. Dennoch sei er nur bedingt krankheitseinsichtig. So richtig habe er die Zusammenhänge immer noch nicht verstanden, und es falle ihm auch schwer, die Vorgänge real einzuordnen. Auch das könne ihm nicht vorgeworfen werden, sondern sei vielmehr ein Symptom seiner Erkrankung. Dennoch gehe weiterhin eine Gefahr von ihm aus, von daher sei eine Sicherungsverwahrung für den Mann unerlässlich.

Wie lange diese Unterbringung andauern wird, sei abhängig davon, wie sehr er selbst an seiner Behandlung mitarbeite, gab die Vorsitzende Richterin dem Beschuldigten mit auf den Weg. Sein Verhalten vor Gericht sei in dieser Hinsicht aber vielversprechend gewesen.

Im Gerichtssaal waren auch zwei der Opfer durch Anwälte vertreten. Beide Nebenkläger stimmten den Ausführungen der Staatsanwaltschaft zu, ergänzten diese aber durch Vorwürfe, die nicht gegen den Beschuldigten, sondern gegen Bremer Behörden zielten. Zum einen betraf dies die Frage, warum lange Zeit keine Rettungskräfte in den Rhododendronpark gelassen wurden. „Meine Mandantin liegt 20 Minuten lang lebensgefährlich verletzt am Boden, denkt, dass sie sterben muss und die Rettungswagen stehen nur wenige Meter entfernt vor dem Tor des Parks...?“

Man könne nicht alles mit der Gefahr des Terrorismus entschuldigen, kritisierten die Nebenkläger. Von Polizisten rekrutiert hätte ein Notarztwagen durchaus zu den Verletzten fahren können. Es sei nicht Aufgabe des Gerichts, zu beurteilen, ob während des Einsatzes Fehler gemacht wurden, erklärte die Richterin hierzu, machte zugleich aber deutlich, dass sie persönlich ein Urteil aus der Ferne über das Vorgehen des Einsatzleiters für nicht angebracht hält.

Die Frage nach dem Warum beschäftigt die Opfer

Das zweite große Warum, das ihre Mandanten belaste, sei die Frage, wie es überhaupt zu diesem Vorfall habe kommen können. Der schwere psychische Erkrankung des Mannes sei seit mehreren Jahren bekannt gewesen, er war immer wieder in psychiatrischer Behandlung, und es habe deutliche Hinweise auf seine Gefährlichkeit gegeben. Hier wäre ein „genaueres Hingucken der professionellen Beteiligten“ angesagt gewesen, sagte die Anwältin des damals lebensgefährlich verletzten Opfers.

Was die Verteidigerin des 29-Jährigen noch verstärkte: Schon 2014 sei eine schwere psychische Erkrankung bei ihrem Mandanten diagnostiziert worden. Dennoch habe es keine durchgehende Medikation für ihn gegeben. Und als die Mutter des Mannes vor der Tat einen Psychiater aufsuchen wollte, um über die Probleme ihres Sohnes zu sprechen, habe es keinen Termin mehr rechtzeitig für sie gegeben. Dass der Mann nun unbefristet in der Forensik untergebracht werden müsse, hätte vermieden werden können, erklärte die Verteidigerin, die die Unterbringung des Mannes aber ebenfalls als notwendig bezeichnete.

Er selbst sieht das auch so. Als die Richterin ihm, wie üblich vor Gericht, vor der Urteilsverkündung das letzte Wort erteilte, entschuldigte er sich bei den Opfern und sagte außerdem noch diesen Satz: „Ich bin froh, dass ich behandelt werde.“