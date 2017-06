Demonstration gegen das bestehende Bildungssystem. (Christina Kuhaupt)

Der Protest richtet sich vor allem gegen zu hohen Leistungsdruck und das Aussortieren junger Lernender. Dabei sollen Aktive aus allen Lernbereichen – Schule, Hochschule und Betriebe – gemeinsam vorgehen.

„Wir wollen Bildungsorte statt Lernfabriken“, sagt Mitveranstalterin Luca Fischer. Und nicht nur das: Es geht den Bildungsaktivisten auch darum, innerhalb des Bildungssystems mehr Gewicht zu bekommen. Fischer: „Wir werden durch das Bildungssystem sortiert, haben aber keine Macht.“

Mit der Demonstration am heutigen Mittwoch tritt das Bündnis erstmals öffentlich in Erscheinung, für die Zukunft sind weitere Aktionen geplant.

Das Bündnis ist Teil einer überregionalen Bewegung, die sich Ende vergangenen Jahres zusammengefunden hat. Am kommenden Mittwoch sollen in zehn deutschen Städten koordinierte Aktionen folgen. Wegen des frühen Beginns der Sommerferien wurde die Demonstration in Bremen vorgezogen.

Erstes Ziel der Teilnehmer ist die Bildungsbehörde, danach geht es über den Brill und die Hochschule zur Abschlussveranstaltung am Leibnizplatz.