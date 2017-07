Im Schwarzlichthof warten unterschiedlichste Herausforderungen auf die Spieler. Und da wird dann aus dem Minigolf-Schläger auch schon mal ein Billard-Queue. (Frank Thomas Koch)

Bahnen und Hindernisse sind mit einem speziellen Anstrich versehen und so leuchtet der gesamte Parcours in dem großen, abgedunkelten Raum unter Schwarzlicht in schreiend bunten Neonfarben.

Aber das ist erst der Anfang. Auf die Spieler einer Partie Indoor-Minigolf im Schwarzlichthof wartet noch jede Menge weitere Überraschungen. Sicher, Grundlage des gesamten Konzepts ist das klassische Minigolf und einige der Bahnen erinnern dann auch stark an die herkömmlichen Freiluftanlagen. Doch dazu kommen viele neue Ideen, allesamt mit viel Fantasie und bis ins kleinste Detail liebevoll umgesetzt.

Etwas andere Regeln

Die Regeln sind ein bisschen anders als beim normalen Minigolf. Fünf statt sechs Versuche pro Bahn sind erlaubt, wer es nicht schafft, bekommt aber auch nur eine Sechs statt einer Sieben angeschrieben. Augenfälligster Unterschied zu herkömmlichen Anlagen ist, dass die Bahnen betreten werden dürfen. Ansonsten folgt das Spiel unter Schwarzlicht den bekannten Regeln. Es gibt 18 Bahnen, gespielt wird nacheinander und wer die wenigsten Versuche benötigt, hat gewonnen. Jeder bekommt einen Schläger, einen Ball (einen Tick kleiner als gewohnt, dafür selbstverständlich ebenfalls fluoreszierend), dazu den obligatorischen Zettel zum Notieren der Ergebnisse und außerdem vor dem Start eine kurze Einweisung.

Die gesamte Anlage im ehemaligen Speicher XI orientiert sich mit ihren Requisiten an Bremens Hafen-Vergangenheit. Das wird gleich am Anfang, bei Bahn 1, besonders deutlich. „Wir sind hier im ehemaligen Hafenamt“, erklärt Florian Gehrke, Betriebsleiter des Schwarzlichthofes. „Hier wurden die Leute zum Löschen eingeteilt.“ Die Holzbank, die Spinde – „stammt alles aus den 50er Jahren. Genau hier war damals die Umkleide für die Hafenarbeiter“.

Alte Teekisten und Fass mit Kaffeebohnen

Durch eine Tür geht es in die eigentliche Halle und auch hier zieht sich das historische Hafen-Ambiente wie ein roter Faden durch den Parcours. Da werden keine Dreiecke umspielt, sondern alte Teekisten, und bei der nächsten Bahn landet der Ball nicht in einem mit Steinen gefüllten Blumenkübel, sondern in einem Fass mit Kaffeebohnen. Erinnern diese Bahnen zumindest noch entfernt an das herkömmliche Minigolf, so wartet die Anlage im Schwarzlichthof mit jeder Menge unkonventioneller Überraschungen auf.

Da muss der Ball dann auch schon einmal mit einem kleinen Hammer in Bewegung gesetzt werden und rollt – so dies denn gelingt – über eine Murmelbahn gen Loch. Oder der Ball muss auf ein Brett gespielt werden, das anschließend per Flaschenzug in die Höhe gezogen wird, damit der Ball via eines schneckenförmigen Gebildes wieder nach unten rollt. Die „Schnecke“ ist ein originaler Getreidesichter, erklärt Florian Gehrke. „Und die Umlenkrolle des Flaschenzuges stammt aus dem Jahr 1820.“

Bahnen auf Billardtischen

Ein anderer Clou der Anlage sind zwei Bahnen, die auf Billardtischen gebaut wurden. Billard mit einem Golfschläger? Kein Problem. Man muss den Schläger nur umdrehen, schon hat man ein Billard-Queue. Und damit muss der Ball dann durch einen Nachbau des alten Holzhafens bugsiert werden. Oder – an einer anderen Bahn – durch ein Fußballspiel des SV Werder gegen den HSV.

Etwa eineinhalb bis zwei Stunden dauert eine Runde. Und deren sportlicher Anspruch sollte nicht unterschätzt werden. Bei 38 Schlägen liegt der Hausrekord. Gut viereinhalb Jahre gibt es die Anlage. Seither wurde dieser Rekord zweimal erzielt. Auch der amtierende Minigolf-Weltmeister hat hier schon gespielt, erzählt Gehrke. Über sein Ergebnis bewahrt der Betriebsleiter dann aber doch lieber Schweigen. Nur so viel: es war keine der beiden 38er-Runden. Ganz und gar nicht.

Die Minigolfanlage im Schwarzlichthof ist in der Cuxhavener Straße 7 in der Überseestadt zu finden. Eine Runde kostet für Erwachsene 8,50 Euro, für Kinder, Studenten und ermäßigt 7,50 Euro (Mit 3D-Brille jeweils ein Euro mehr). In den Sommerferien ist zudem möglich, in einem separaten Raum Tischtennis unter Schwarzlicht zu spielen. Eine Anmeldung wird unbedingt empfohlen, per E-Mail unter info@schwarzlichthof.de oder telefonisch unter 0421 / 4278 3200 (ab 14 Uhr). Außerdem können Spielzeiten jederzeit auf der Homepage www.schwarzlichthof.de über ein Online-Buchungs-Portal reserviert werden.