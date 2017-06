Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) beantwortet Journalistenfragen bei der Konferenz der Gesundheitsminister. (Frank Thomas Koch)

Ein bisschen ist es wie Flöhe hüten – oder wie Schüler bei schönem Wetter vom Pausenhof zurück in den Klassenraum bekommen: Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) stand in der Tür zum Goldenen Saal im Atlantic Grand Hotel und rief ein wenig ungeduldig ins Foyer: „Wir fangen jetzt wieder an, alle bitte reinkommen.“

Gerade war Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) eingetroffen. Für 14.30 Uhr war er angekündigt, fast auf die Minute genau hielt sein Fahrer an dem Innenstadt-Hotel. Hermann Gröhe war am ersten Tag der Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer dabei, dazu gehörte das traditionelle Kamingespräch. „Daran nehmen ausschließlich die Gesundheitsminister teil“, erklärte die Bremer Senatorin, die den Vorsitz der diesjährigen Konferenz hat.

Das Kamingespräch fand nicht an einem Kamin statt – schon gar nicht bei 25 Grad, blauem Himmel und praller Sonne an diesem Mittwoch in Bremen. Kaffee, Kekse und Kaltgetränke für die vertrauliche Ministerrunde wurden auf der Dachterrasse des Hotels serviert. Dort soll es unter anderem um den Investitionsstau in den Krankenhäusern und um die Forderung der Bundesländer nach mehr Geld vom Bund für die Kliniken gegangen sein.

Versorgung älterer Patienten

Schwerpunkt der Gesundheitsministerkonferenz ist die Versorgung älterer Patienten: „Die ambulante Versorgung muss gestärkt werden, außerdem brauchen wir mehr Fachkräfte, der Pflegeberuf muss attraktiver werden“, betonte Quante-Brandt. Ein anderer Aspekt sei, dass viele ältere Menschen mehrere Medikamente einnähmen. „Die Folgen dieser Mehrfachmedikation sind noch nicht gut genug erforscht, das wollen wir anstoßen.“

Auch der Impfschutz, wie Impflücken geschlossen werden können, sei wichtig. „Da müssen wir noch etwas tun“, sagte sie. Der Bundesgesundheitsminister hat gerade ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach Eltern etwa vor der Kita-Anmeldung einen Nachweis zur Impfberatung vorlegen müssen – tun sie dies nicht, gibt es eine Meldung ans Gesundheitsamt.

Der Bremer Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, Hans-Iko Huppertz, hat dagegen gefordert: „Kita-Zutritt nur mit vollem Impfschutz.“ Der Bundesgesundheitsminister sagte dazu: „Ich bin überzeugt, mit der Beratungs- und Meldepflicht haben wir zentrale Maßnahmen ergriffen, um vorhandene Impflücken zu schließen.“

Gröhe im Wahlkampfmodus

Gröhe war am Mittwoch in Wahlkampfmodus: Er nutzte die Zeit zwischen Konferenz im Goldenen Saal und Kamingespräch über Bremens Dächern, um den Journalisten aufzuzählen, was er in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht hat: Servicestellen für die Vermittlung von Facharztterminen, Medikationspläne für Patienten, die mehr als drei Arzneimittel einnehmen, Personaluntergrenzen in Krankenhäusern, das Pflegestärkungsgesetz, das Menschen mit Demenz stärker als bisher berücksichtige.

Einen festen Personalschlüssel fordern die Gewerkschaften auch für Pflegeeinrichtungen, Verdi-Vertreter übergaben Gröhe während der Konferenz am Mittwoch Kartons mit rund 200.000 Unterschriften als Protestnote. Das Konferenzprogramm für beide Tage ist straff organisiert, auch das nach Tagungsschluss.

Am Mittwochabend lud Quante-Brandt als Gastgeberin zum Sektempfang und zu einer kleinen Führung ins Rathaus, im Anschluss gab es ein Abendessen in der Oberen Rathaushalle. Gebratene Gambas auf Zitronen-Linguine-Salat als Vorspeise, Kalbsrücken „rosa“ mit gebratenem grünen Spargel, Balsamico-Schalotten und Rosmarin-Kartoffeln im Hauptgang und als Dessert eine Erdbeerkaltschale mit Rhabarber-Mousse und frischer Minze standen unter anderem als Menü zur Auswahl.

Programm für die Fahrer

Eigentlich wollte der Bundesgesundheitsminister längst mit seinem Fahrer auf dem Weg zu einem anderen Termin sein, aber es kam anders. Entgegen der ursprünglichen Pläne nahm er doch am Empfang und am Abendessen im Rathaus teil. Apropos Fahrer: Auch für sie gab es am Nachmittag ein eigenes Rahmenprogramm.

„Das ist üblich so, man fragt, ob die Fahrer vielleicht einen besonderen Wunsch haben“, erklärte die Sprecherin der Gesundheitsbehörde, Christina Selzer. Den hatten sie: einen Ausflug zum Geländewagen-Parcours „The Rock“ von Mercedes-Benz – natürlich inklusive Fahrtraining im Gelände. An diesem Donnerstag geht die zweitägige Konferenz zu Ende, zum Abschluss präsentieren die Senatoren und Minister ihre Beschlüsse an den Bund.