Claudia und Winfried Lappe sind auf ihren Reisen in allen möglichen Ländern mit dem Fahrrad unterwegs. (Frank Thomas Koch)

Das Apartment befindet sich im Dachgeschoss. Vom Balkon im fünften Stock ist die Weser zu sehen. Neben dem Esstisch hängen Kunstwerke aus den verschiedensten Ländern, dazwischen geklopftes Gold aus einem Tempel in Myanmar, Fotos in Schwarzweiß und in Farbe.

Sieht man vom Kopf des Tisches nach rechts, blickt man ins Wohnzimmer. Dort ist eine große Landkarte montiert – sie zeigt Mittel- und Südafrika. Früher hing die Karte in einer Schulklasse, heute befindet sie sich im Zuhause von Claudia und Winfried Lappe.

Die Bezeichnung Weltenbummler könnte für Winfried Lappe nicht passender sein: Südafrika, Namibia, Chile, Kuba, Laos oder Australien – auf allen Kontinenten ist er bereits unterwegs gewesen. Allerdings nicht mit Auto, Bus oder Zug – das bevorzugte Transportmittel von Claudia und Winfried Lappe ist das Fahrrad.

„1993, 1994 bin ich das erste Mal mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Fünf Monate in Thailand und Malaysia“, erzählt der 53-Jährige. „Seitdem fahre ich nur noch Fahrrad im Urlaub.“ Auf seinen zwei ersten großen Reisen war Winfried Lappe noch mit dem Auto unterwegs. „Da fehlte aber etwas, Bewegung und der Kontakt zu Menschen.“ Mit ihren Fahrrädern seien sie näher dran, am Land und den Menschen.

Alle zwei Jahre auf große Tour

Ehefrau Claudia hatte ihre erste Fahrradreise 2001 durch Indien. Ende April sind Winfried und Claudia Lappe wieder nach Asien gereist, für vier Wochen nach Malaysia. „Man bekommt ein Visum für 28 Tage“, erzählt Winfried Lappe. „Und man kann das auch nicht verlängern. Wird auch nur um einen Tag überzogen, muss man bei der Ausreise eine Strafe zahlen.“

Aber nicht nur bei seinen Fahrradreisen ist das Ehepaar viel unterwegs, auch beruflich wechselt es öfter mal den Standort. Claudia Lappe ist plastische Chirurgin, Ehemann Winfried Krankenpfleger. Die vergangenen Jahre haben sie von Hamburg aus ihre Reisen gestartet, und auch in Bremerhaven haben sie schon gelebt.

Seit August vergangenen Jahres arbeitet die 47-Jährige an einer Bremer Klinik. „Ich nutze die Gelegenheit, immer, wenn ich frei habe“, sagt Claudia Lappe. „Meistens schaffe ich es dann doch, vier Wochen dabei zu sein.“ Etwa alle zwei Jahre geht Winfried Lappe auf große Tour, dann ist er in der Regel drei bis sechs Monate in fernen Ländern unterwegs. Zwölf Reisen sind es bislang.

Die Menschen in Myanmar haben die Lappes besonders berührt. „Die Leute sind extrem freundlich“, sagt Winfried Lappe. „Diese herzliche, offene und ehrliche Art war schon sehr auffällig im Vergleich zu anderen Ländern.“ Der Trip war eine vergleichsweise kleine Reise von vier Wochen. 1400 Kilometer haben sie im Land der goldenen Pagoden zurückgelegt. Leicht war das nicht immer. „Wir waren in der Sommerzeit dort“, sagt Winfried Lappe. „Da wird es bis zu 45 Grad heiß.“

Mit Ochsenkarren, Autos und Lastwagen haben sie sich die Straßen Myanmars geteilt. Durch die Hitze habe sich der Straßenbelag hin und wieder gewellt. Anstrengung und Hitze fordern ihren Tribut: „Das meiste, was Claudia an einem Tag mal getrunken hat, waren zehn Liter. Es ist schon anstrengend.“ Im Schnitt haben die beiden rund 100 Kilometer an einem Tag auf ihren Fahrrädern zurückgelegt.

Eigentlich wären sie lieber im Winter nach Myanmar gereist, aber das war wegen des Umzugs nach Bremen nicht möglich. Aber die beiden sind abgehärtet, was die Temperaturen betrifft: „So sehr hat uns das jetzt auch nicht geschockt. Wir sind auch schon in der Wüste in Afrika gefahren, dort waren es sogar 50 Grad.“

Als Gepäck nur das Nötigste

Wer mit dem Fahrrad reist, muss sich beim Gepäck beschränken: Claudia und Winfried Lappe nehmen nur das Nötigste mit, neben Kleidung und – natürlich – Flickzeug für die Räder, Bücher und eine Kamera. Ihre Routen stecken sie meist entlang der klassischen Touristenziele ab. „Uns geht es aber hauptsächlich darum, das Land und die Leute kennenzulernen“, sagt Claudia Lappe. Die täglichen, einfachen Routen eignen sich am besten dafür.

Dort treffen sie zum Beispiel auf Schulkinder, die den beiden Fahrradtouristen aus Deutschland neugierig hinterherlaufen, sie beklatschen und ihnen zurufen. Die touristischen Ziele seien auch spannend und schön anzusehen, weil sie zur Kultur des Landes gehörten. Aber der Kontakt zu den Menschen offenbare einfach noch viel mehr.

Die Verständigung in Myanmar sei nicht einfach gewesen, Englisch würden nur wenige sprechen. „Ein paar Worte oder ein, zwei Sätze. Dann hat man sich eben mit Händen und Füßen verständigt, das funktioniert immer und überall auf der Welt“, sagt Winfried Lappe.

Die Kilometer-Marke 80 000 außerhalb Europas hat Winfried Lappe bei seiner Fahrradreise durch Malaysia geknackt. Das Ehepaar hat noch einige Länder auf der Liste, die es mit seinen Fahrrädern abfahren will. „Ich würde gerne mal in den Nahen Osten“, sagt Winfried Lappe. „Claudia ist allerdings dagegen. Sie möchte nicht in eine Region reisen, in der sich Frauen verhüllen müssen.“ Ende dieses Jahres ist in jedem Fall eine weitere Tour mit dem Rad in die Welt geplant.