Ab Herbst sollen auf die Martinistraße Mittelstreifen geklebt werden. Die Baubehörde will testen, ob dadurch Altstadt und Schlachte besser miteinander verbunden werden können. (Frank Thomas Koch)

Altstadt und Schlachte besser miteinander zu verbinden, ist erklärtes Ziel des Konzeptes „Bremer Innenstadt 2025“. Zentrale Bedeutung kommt dabei der Frage zu, wie die trennende Wirkung der vierspurigen Martinistraße zu überwinden ist. „Querungshilfen in Form von Mittelinseln“, lautet die Lösung des Bau- und Verkehrsressorts.

Dafür wird in der Martinistraße in bestimmten Bereichen die Vierspurigkeit aufgegeben. Umgesetzt werden soll sie „frühestens nach den Herbstferien, aber in jedem Fall noch vor dem Weihnachtsmarkt“, sagt Gunnar Polzin, Abteilungsleiter Verkehr der Behörde.

Gedacht ist dabei an zwei bis drei mobile Elemente, die auf die Straße aufgeklebt werden. „Kein hoher technischer Aufwand, nichts Hübsches“, erklärt Polzin. Denn vorerst gehe es ja nicht um eine Dauerlösung, sondern lediglich um einen Versuch, inklusive Vorher-Nachher-Betrachtung.

Verkehrsströme sollen bewertet werden

„Wir schauen natürlich, was das für den Verkehrsfluss zwischen Tiefer und Brill bedeutet. Sind die Veränderungen akzeptabel, oder geht die Verbesserung für die Fußgänger zulasten des Kfz-Verkehrs?“ Erst nach der Bewertung der Verkehrsströme vor und nach dem Einbau der Mittelinseln könne man sich Gedanken über einen endgültigen Umbau machen. Dann eventuell mit gepflasterten Mittelstreifen.

Für die Anlage des Mittelstreifens sei eine Reduzierung der Fahrspuren Voraussetzung, hieß es hierzu in einem Bericht der Verwaltung für die Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr im April 2014. Wegen der notwendigen Verflechtungen der Fahrspuren sei dies zwischen dem Knotenpunkt Bredenstraße und Tiefer allerdings nicht möglich. Und ebenso wenig im mittleren Abschnitt der Martinistraße zwischen Langen- und Pieperstraße mit seinen Abbiegespuren zum Parkhaus und zum Pressehaus sowie den Überholspuren an den Bushaltestellen.

Deshalb sollen die Verkehrsinseln in den beiden Straßenabschnitten zwischen Bredenstraße und Zweite Schlachtpforte sowie zwischen Langenstraße (Süd) und Kurze Wallfahrt aufgeklebt werden. In diesen Bereichen gebe es zudem nur wenige Parkplätze am Straßenrand, sodass die Fahrbahn zugänglich und querbar sei.

Verengung der Martinistraße

Die Baubehörde hat nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie gepflasterte Mittelstreifen für eine Möglichkeit hält, die Trennwirkung der Martinistraße zu reduzieren. Ebenso deutlich wurde bislang in Bremen aber auch Kritik an diesen Plänen geübt. Allen voran von der CDU. Die könnte zwar grundsätzlich mit einer Verengung der Martinistraße leben, sagt hierzu Heiko Strohmann.

Zugleich plädiert der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion aber für eine ganzheitliche Betrachtung. „Wir brauchen ein vernünftiges Wegekonzept für ganz Bremen. Alles andere wäre Flickschusterei.“

Unverständlich sei für ihn in diesem Zusammenhang die Idee mit den Mittelstreifen in der Martinistraße. Die Straße werde dadurch ja insgesamt nicht weniger breit, argumentiert Strohmann. Nur noch zwei Spuren für den Kfz-Verkehr wären denkbar, dafür sollten dann aber die Bürgersteige breiter werden, damit sich dort etwas entwickeln könnte, was zu einer höheren Aufenthaltsqualität in dieser Straße führe.