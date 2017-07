Ab August wird das Molenturm-Areal in der Überseestadt nur begrenzt nutzbar sein. Weil die Bauarbeiten für die „Weiche Kante“ beginnen, muss die Fläche für die Umgestaltung teilweise gesperrt werden. Der Kampfmittelräumdienst wird das Gebiet aus Sicherheitsgründen kontrollieren. Damit die Suche und der Umbau schnell vorangehen können, werden die Zufahrten abgeriegelt. Lediglich der Weg vom Fähranleger in die Überseestadt bleibt begehbar, da die Weserfähre weiter dort ankommt und das Ein- und Aussteigen möglich bleibt.

Auf dem Weg, der zum Molenturm führt, soll die Baumreihe an der Uferpromenade fortgesetzt und eine Skulptur aus afrikanischem Bongossi-Holz aufgestellt werden. Auf eine nächtliche Beleuchtung will die Stadt dabei verzichten, da dieser Weg kein Verbindungsweg sei. Die zum Wasser hin gelegene kleine Liegewiese soll nach den Umbauarbeiten erhalten bleiben, sagte der für die Entwicklung der Überseestadt verantwortliche Abteilungsleiter Hans-Peter Czellnik von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) bereits im März. Die Umbauarbeiten des Molenturm-Areals sollen im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein, solange wird die Zufahrt eingeschränkt bleiben. Die Bauarbeiten an der „Weichen Kante“ sollen im Herbst 2018 fertig sein.

8,68 Millionen Euro Kosten

Die „Weiche Kante“ ist ein Strandpark, der am nordwestlichen Ende der Überseestadt entstehen soll. Die Größe soll insgesamt fast zwei Hektar betragen. Aber bis es soweit ist, müssen noch 130 000 Kubikmeter Sand an das Ufer gekarrt und ausgekippt werden. Das Großprojekt kostet 8,68 Millionen Euro. Ein großer Teil wird durch europäische oder nationale Förderungen finanziert. Die WFB betreut die Bauarbeiten rund um das Molenturm-Areal und die „Weiche Kante“ im Auftrag des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. Baden wird an dem Strand offiziell nicht erlaubt sein. Aus diesem Grund soll für die „Weiche Kante“ im Rahmen eines Wettbewerbs auch noch ein neuer Name gefunden werden. Er soll nicht zu kompliziert sein und vor allem nicht suggerieren, dass im Wasser gebadet werden kann, so die Planer.