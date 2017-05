Symbolbild (dpa)

Wie die Polizei Bremen am Dienstag mitteilte, kollidierte der Motorradfahrer auf der Neuenlander Straße mit einem abbiegenden Auto. Er schwebe seit dem Unfall in Lebensgefahr. Laut Zeugenaussagen sei der 30-Jährige bei Grün aus der Friedrich-Ebert-Straße auf die Neuenlander Straße Richtung Flughafendamm gefahren. In der Kreuzung sei ihm ein VW Golf auf der Linksabbieger-Spur entgegen gekommen.

Der Motorradfahrer wurde frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Er musste daraufhin reanimiert werden. Mehrere Passanten leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die die Wiederbelebung dann mit einem Defibrilator fortsetzten.

Der 72-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern nach Aussage der Polizei noch an. Die Kreuzung wurde während der Rettungsmaßnahmen für kurze Zeit gesperrt. (wk)