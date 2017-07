Motorradfahrer ist spekktakulär vor der Polizei geflüchtet. (FR)

Bremen.

Als er auf die Autobahn fahren wollte, schätzte er eine Kurve falsch ein und geriet mit dem Motorrad gegen die Schutzplanke. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Der Polizei zufolge war er am Donnerstagnachmittag zunächst Verkehrsüberwachern auf der A 27 aufgefallen. Tempo 120 war dort erlaubt, bei ihm wurde Tempo 180 gemessen. Vor dem Parkplatz Achterkämpe forderte ihn die Polizei per Stoppzeichen, Blaulicht und Martinshorn auf, die Autobahn zu verlassen. Erst sah es so aus, als ob er Folge leisten würde, aber dann zog er seine Maschine wieder auf die A 27 und wollte entkommen.

An der Anschlussstelle Horn-Lehe fuhr er ab und passierte mehrere Kreuzungen bei Rotlicht. Als er erneut die Autobahn nutzen wollte, kam es zum Unfall. Die Maschine, die ihm nicht gehörte, war danach nicht mehr fahrbereit. (wk)