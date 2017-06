Symbolbild. (Friso Gentsch, dpa)

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend auf der Autobahnauffahrt der A281 in Fahrtrichtung GVZ. Der 25-Jährige war mit einem Freund auf dem Heimweg und kam in einer Kurve zu Fall. Die Gründe für den Sturz sind noch unklar.

Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr.

Wie die Polizei berichtet, fanden die Rettungskräfte den Unfallfahrer bei ihrem Eintreffen hinter der Schutzplanke liegend vor. Bis dorthin war der Mann durch seinen Sturz geschleudert worden. Sein Motorrad blieb mit starken Beschädigungen im rechten Fahrstreifen liegen und wurde später zur technischen Untersuchung sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme musste die Auffahrt zur Autobahn gesperrt werden. Gegen 22.30 Uhr konnte die Sperrung jedoch wieder aufgehoben werden. (wk)