Am Dienstagabend ist ein Bremer Motorradfahrer in Buschhausen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 20-Jährige mit seinem Motorrad auf die B74 in Richtung Stade fahren, als er in der Rechtskurve zum Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über seine Yamaha verlor. Er kam ins Rutschen und stürzte.

Daraufhin rutschte der junge Mann über die Fahrbahn und wurde von einem 26-jährigen Autofahrer überfahren. Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Zweiradfahrer noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer kam der Polizei zufolge leicht verletzt in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. (wk)