„Ich empfehle: Impfpflicht umsetzen“ – das sagt die Bremer Bundestagsabgeordnete der CDU, Elisabeth Motschmann. Mit dieser Forderung bewegt sie sich nicht auf einer Linie mit dem CDU-Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Der hat sich klar gegen eine Impfpflicht ausgesprochen und einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach Eltern nachweisen müssen, dass sie sich über den Impfschutz haben beraten lassen, bevor ihr Kind etwa in die Kita kommt.

Können sie diesen Nachweis nicht erbringen, muss die Kita sie an das Gesundheitsamt melden. Mit diesem Gesetz, dem bereits der Bundestag zugestimmt hat und das im Juli vom Bundesrat beschlossen werden soll, will der Bundesgesundheitsminister gegen Impflücken vor allem bei Masern vorgehen. In der Vergangenheit ist es in Deutschland immer wieder zu Ausbrüchen mit Todesfällen gekommen.

Impfberatung reicht nicht aus

Die Bremer Bundestagsabgeordnete hält dagegen: „Wer nicht geimpft ist, gefährdet das Leben anderer. Deswegen plädiere ich in bestimmten Fällen für eine Impfpflicht“, betont sie. Wer sein Kind gesund durch Kindergarten und Schule bringen wolle, sollte auf Nummer sicher gehen und impfen lassen – zumindest gegen Masern, Mumps, Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Röteln und Windpocken, fordert Motschmann. Die bisherige verpflichtende Impfberatung sei eine gute Sache, aber nicht ausreichend.

Ungeimpfte Kinder seien nicht nur selbst gefährdet, sondern würden durch das hohe Ansteckungsrisiko auch die Gesundheit und damit das Leben anderer in Gefahr bringen. Das seien zum Beispiel Säuglinge, die aufgrund des Alters selbst noch nicht geimpft werden konnten, oder Kinder und Erwachsene ohne Zweitimpfung. „Wer nicht gegen bestimmte Krankheiten impft, erhält keinen Kita-Platz“, betont Motschmann.