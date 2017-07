Kripo ermittelt

Müll auf Hemelinger Recyclinghof brennt

Auf dem Gelände eines Recyclinghofes in Hemelingen hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.