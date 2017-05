Neben der Wilhelm-Kaisen-Brücke könnte eine weitere Brücke entstehen. Allerdings werden die Pläne weiterhin diskutiert. (Roland Scheitz)

Unterschiedlicher könnten die Meinungen zu der Idee, eine neue Brücke zwischen dem linken Weser-Ufer auf Höhe der „Piepe“ am Rotes Kreuz Krankenhaus und dem Stadtwerder sowie eine weitere Brücke zum rechten Weserufer zu errichten, kaum sein: Während der Neustädter Beiratssitzung nannten Gegner das jetzt „Schwachsinn“, Befürworter sahen darin eine „Riesenchance“.

Anlass der Diskussion war die kürzlich veröffentlichte Machbarkeitsstudie zu dem Thema, die Rainer Imholze von der Baubehörde den Lokalpolitikern erläuterte. Darin ist neben der Brücke zwischen „Piepe“ und Stadtwerder eine zweite Brücke enthalten, die auf Höhe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft zum Tiefer am rechten Weserufer gespannt werden könnte.

Mehr als drei Millionen

„Sollten die politischen Gremien den Weg dafür ebnen, könnten wir mit den beiden Brücken den historischen Ringschluss der Wallanlagen vollziehen und zugleich die viel befahrene Wilhelm-Kaisen-Brücke von zahlreichen Radfahrern und Fußgängern entlasten“, warb Stadtplaner Imholze für das Projekt. Mit 3,1 Millionen Euro netto sind die Kosten für die kleinere Querung über die kleine Weser veranschlagt, mit zusätzlich sieben Millionen Euro müsste Bremen rechnen, sollte auch der Stadtwerder mit dem rechten Weserufer verbunden werden. Fördermittel stünden aus dem Investitionsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ bereit, stellte Imholze in Aussicht. Der Bund würde dann ein Drittel der Kosten übernehmen, den Rest würden Stadt und Land Bremen sich teilen. Die bevorzugte Finanzierungsvariante der Planer ist es jedoch, das Projekt in das Konzept einer „Premiumradroute“ einzubetten – dafür könnte beim Bund 90 Prozent finanzielle Unterstützung beantragt werden, erklärte der Behördenvertreter.

Beiratssprecher Jens Oppermann (SPD) lobte die frühe Information des Stadtteilparlaments: „Wir wollen seit 2009 eine neue Verbindung zum Stadtwerder schaffen, um den Buntentorsteinweg und das wachsende Wohngebiet besser miteinander zu vernetzen – schön, dass dieser Plan nun weiterverfolgt wird.“

Das Geld werde dort an der falschen Stelle ausgegeben, fand hingegen Gunnar Christiansen (Piratenpartei). „Bei uns werden Spielplätze zurückgebaut, es ist kein Geld für ausreichend Schulsozialarbeiter und viele andere sozialen und infrastrukturellen Bedarfe an der Basis da, daher bin ich absolut gegen diese überflüssige Brücke.“ Dafür sei die Deichschartbrücke und die Wilhelm-Kaisen-Brücke zu nah an der geplanten Neuverbindung gelegen.

„Fahrradautobahn“ in die Innenstadt

„Das Projekt gegenzurechnen mit anderen Dingen, die wir uns nicht leisten können, halte ich für populistisch und schwierig“, kritisierte Johannes Osterkamp (Grüne) diese Haltung scharf. Zumal das Geld aus dem Investitionsprogramm nicht für Soziales oder Bildung ausgegeben werden dürfe. „Der Zirkelschluss ist eine gute Idee und es wird eine viel befahrene Route sein, besonders wenn wir das Fahrradmodellquartier in der Neustadt eingerichtet haben und immer mehr Menschen auf das Rad umsteigen werden“, prophezeite der Grünen-Politiker und verwies zusätzlich auf die Zeitersparnis für Pendler auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle, wenn sie künftig diese „Fahrradautobahn“ in die Innenstadt nutzen könnten.

Kritik aus der Bevölkerung gab es besonders daran, dass in Huckelriede dringender neue Querungsmöglichkeiten auf die rechte Weserseite nötig seien als an der nun geplanten Stelle. Auch der Vorschlag, lieber die Sielwallfähre durch eine Brücke zu ersetzen, war häufiger zu hören.

Unfallbrennpunkt sei zu verhindern

Ob die etwa sechs Meter breit geplanten Brücken zu mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger führen werden, bezweifelten ebenfalls einige Kritiker, auch angesichts des hohen Tempos, das Radfahrer dort fahren könnten. Ein möglicher Unfallbrennpunkt an der Piepe zwischen Radlern und Fußgängern am Ufer und denjenigen, die die Brücke nutzen wollen, sei unbedingt zu verhindern.

Imholze konnte die zum Teil heftigen Gegenreaktionen nicht nachvollziehen: „Wir haben die Machbarkeitsstudie nach langen Absprachen und Beteiligungsprozessen im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans und auf Wunsch des Beirates durchgeführt, und das Ergebnis ist nun, dass der gewünschte Brückenschlag möglich ist.“ Das ersetze aber weder eine konkrete Ausführungsplanung noch die politischen Beschlüsse von Bürgerschaft und Senat dazu, ob die Bauwerke tatsächlich errichtet werden sollen. Imholze: „Unsere Verkehrsinfrastruktur muss sich an die Mobilität der Zukunft anpassen, das ist eine Aufgabe, die eine Kommune gewährleisten muss.“ Wenn sofort die notwendigen Beschlüsse fallen würden, könne frühestens im Sommer 2019 mit dem Bau der Brücke auf Neustädter Seite begonnen werden. Die Bauzeit würde dann etwa ein Jahr betragen, so der Stadtplaner.